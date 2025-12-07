Previsión meteorológica
Alerta amarilla este domingo por nieblas densas en las Vegas del Guadiana
El aviso se activó a las 0.00 y durará hasta las 12.00 horas
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura activará este domingo, desde las 00:00 horas hasta las 12:00 horas, la alerta amarilla por nieblas en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta jornada intervalos de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser densas y persistentes en la zona señalada por el aviso amarillo. No se descarta alguna precipitación débil dispersa en el norte montañoso.
Temperaturas
Las temperaturas pueden presentar dos escenarios: no sufrir cambios o tener un ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, por lo que los termómetros marcarán máximas de 18 grados en Badajoz, 17 en Mérida, 15 en Plasencia y 14 en Cáceres. Las mínimas se situarán en 7 grados en la capital pacense y la autonómica, uno más en la cacereña y 10 en Plasencia.
Viento variable, con predominio del suroeste, flojo en general.
Recomendaciones
Ante ello, el 112 ha recomendado a las alcaldías mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local.
A la ciudadanía en general le aconseja precaución en carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas dado que el campo de visión es mucho menor.
En este sentido, ha recordado que hay que adaptarse a la visibilidad que se tiene reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no se tiene otra referencia.
Las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos.
Además, hay que evitar el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.
Prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones y llevar consigo siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el 112 son otros de sus consejos.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
- Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
- Montánchez celebra 25 años de sabor y tradición ibérica: ¡estáis invitados a disfrutar!