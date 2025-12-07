Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Ciudadanos presenta en Cáceres su programa electoral: “Extremadura no necesita más ruido, necesita soluciones”

Miguel Ángel Julián y Mariana Boadella destacan un plan realista para recuperar oportunidades y frenar la pérdida de población

Miguel Ángel Julián

Miguel Ángel Julián / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Ciudadanos Extremadura ha presentado este domingo en Cáceres su programa electoral, un documento que, según el candidato por Cáceres, Miguel Ángel Julián, “pone sobre la mesa soluciones concretas y medibles para que Extremadura deje de perder oportunidades y talento”.

Julián ha explicado que el lema de campaña, Vuelve Extremadura, y la imagen de la silla vacía “reflejan una realidad dolorosa para miles de familias, pero también nuestra determinación de cambiarla con propuestas y no con eslóganes”. Ha señalado que el programa plantea medidas para generar empleo sin necesidad de emigrar, apoyar a autónomos y emprendedores, mejorar las infraestructuras, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar unos servicios públicos que funcionen en toda la región, según informa el partido político.

Ciudadanos presenta en Cáceres su programa electoral.

Ciudadanos presenta en Cáceres su programa electoral. / Cedida

También ha destacado compromisos como la finalización de la fase 2 del Hospital de Cáceres, la matrícula gratuita en titulaciones estratégicas a cambio de trabajar en Extremadura, el pago de todas las prácticas formativas y un plan para facilitar el retorno del talento joven.

La secretaria de Organización de Ciudadanos, Mariana Boadella, que ha participado en la presentación, ha asegurado que “este es el programa más completo y realista de la campaña, un proyecto de futuro para una Extremadura que no puede permitirse más años de parálisis con el PSOE o nuevos pactos PP–Vox”.

Julián ha concluido afirmando que “una silla vacía solo se llena con propuestas. Hoy presentamos el plan para que Extremadura vuelva a ser una tierra de oportunidades”.

