Una Extremadura Digna con Óscar Pérez: igualdad, justicia social y derechos civiles como pilares de su propuesta política

Óscar Pérez, candidato a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres y representante de la coalición Una Extremadura Digna - Soberanía y Trabajo (UED-SyT), ha hecho público su compromiso "firme y contundente" con una agenda política enfocada en la defensa de los derechos civiles y la justicia social.

En un contexto social que, según él, está "marcado por crecientes desigualdades y debates fundamentales sobre las libertades individuales" promovidos por "partidos extremos como Vox que últimamente también está comprando la derecha del PP", Pérez ha subrayado que "la igualdad no se negocia".

El candidato de UED-SyT insiste en que toda persona —independientemente de su origen, religión, identidad o condición— debe disfrutar plenamente de los mismos derechos y oportunidades.

La propuesta política de la formación, diseñada para fortalecer el bienestar colectivo y garantizar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, se articula en torno a cuatro pilares fundamentales.

1. Igualdad de Derechos Civiles y Sociales para toda la ciudadanía: La coalición plantea un marco de protección guiado por los principios de dignidad, libertad e igualdad de trato, asegurando que todas las personas gocen de los mismos derechos sin excepciones.

La coalición plantea un marco de protección guiado por los principios de dignidad, libertad e igualdad de trato, asegurando que todas las personas gocen de los mismos derechos sin excepciones. 2. Reforzamiento de las prestaciones sociales y la atención a la dependencia: Se propone un impulso decidido a los sistemas de apoyo social, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad y a quienes requieren cuidados de larga duración.

Se propone un impulso decidido a los sistemas de apoyo social, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad y a quienes requieren cuidados de larga duración. 3. Erradicación de toda forma de discriminación: El plan incluye medidas integrales para combatir activamente la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o clase social, con el fin de promover entornos más seguros, igualitarios y libres de violencia o exclusión.

El plan incluye medidas integrales para combatir activamente la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o clase social, con el fin de promover entornos más seguros, igualitarios y libres de violencia o exclusión. 4. Apoyo activo a las organizaciones sociales, feministas y de Derechos Humanos: UED-SyT destaca la importancia de fortalecer el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la justicia, reconociendo su papel esencial en la consolidación democrática.

Con esta hoja de ruta, Óscar Pérez reafirma su voluntad de situar los derechos civiles y la justicia social en el centro de la acción pública, convocando a la ciudadanía a "construir colectivamente un país más justo, diverso y respetuoso con la dignidad humana".