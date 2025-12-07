Extremadura se lanza a por el Gordo: récord de ilusión con 70 euros por habitante

Los extremeños van a apostar más que nunca al Gordo. Este año superarán la barrera de los 70 euros por cabeza según las previsiones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en concreto 70,6. Esta subida viene de la mano de la provincia de Cáceres, como en los últimos años, porque los cacereños, que se gastarán 90,7 euros en probar suerte, casi doblarán a los pacenses, que se quedarán en 58,8 euros. Tal es así, que Cáceres supera ya la media de muchas comunidades como Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia o Madrid con su doña Manolita.

En su conjunto, los extremeños van a meter en el bombo 74,3 millones de euros. Es la apuesta global que calcula la SELAE, que ha enviado a las administraciones de la región 371.709 billetes (cada uno consta de diez décimos). Y no es que la lotería del 22 de diciembre sea la varita mágica para crear grandes millonarios ni para apañar la vida de varias generaciones, pero permite comprar un piso, acabar la hipoteca e incluso entrar en el concesionario a por ese coche que ya no tendrá que ir cada tres meses al taller.

Un buen apaño que se comparte

Y es que, cuando se avecina el 22 de diciembre, cabe recordar que los extremeños tienen el parque móvil más viejo de España (el 57,7% de los turismos en circulación por las carreteras de la región cuenta con más de 15 años de antigüedad), la menor renta anual por hogar (29.341 euros en 2024) o los salarios más bajos del país (23.684 euros anuales). En fin, que el Gordo viene a ser la esperanza de cada Navidad y además se considera el sorteo más importante, popular y entrañable de todos, ya que la finalidad que mueve a los compradores consiste, sobre todo, en compartir premios.

Quizás por eso, y porque la inflación aprieta y empieza a ahogar, existe más animo de acudir este año a las ventanillas de las administraciones extremeñas. Esa media de 70,6 euros por extremeño (ojo, que ahí se incluyen niños y ancianos, de modo que en la práctica es más elevada), supera los 66,7 euros consignados en 2024; los 64,3 de 2023; los 57,8 de 2022; los 55,9 de 2021; o los 54,7 de 2020.

Otros se juegan más

Extremadura, con esos 70,6 euros consignados por cabeza, ocupa una posición media-baja. No llega a los 121 euros de Castilla y León, los 119 de Asturias, los 113 de La Rioja, los 87 del País Vasco, los 85 de Madrid y de la Comunidad Valenciana, o los 83 de Galicia, pero supera los 64 de Andalucía, los 57 de Cataluña, los 43 de Baleares, los 73 de Murcia o los 58,6 de Navarra.

No obstante, una cosa es la consignación y otra cosa son las ventas que realmente se producen cuando las administraciones devuelven los décimos no vendidos. En este sentido, los datos de la SELAE indican que los extremeños compraron para el sorteo extraordinario de 2024 exactamente 69 euros por cabeza, una posición media-baja muy parecida a la de la consignación dentro del ranking nacional.

En cualquier caso, la ilusión mueve millones en estas fechas. Porque el Gordo no ha caído nunca de forma íntegra o contundente en Extremadura, pero la memoria de la SELAE recuerda que ya han obtenido el primer premio decimos sellados en Badajoz (años 1837, 1856,1880, 2012 y 2018); Cáceres (2010, 2018 y 2020); por dos veces Coria, Plasencia y Trujillo; y en una ocasión Almendral, Almendralejo, Azuaga, Cabeza del Buey, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Granja de Torrehermosa, La Albuera, Olivenza, Casar de Cáceres, Miajadas, Rosalejo, y Talayuela.

¿Y si toca? Ojo a los consejos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de la necesidad de ser precavido y asegurarse el cobro en el caso de que la suerte finalmente acompañe. Ests son sus recomendaciones:

👉 Según adquiera el décimo, fotografíelo por ambas caras o bien haga luego unas fotocopias del anverso y reverso. Esta precaución puede ser decisiva si el boleto se deteriora, se pierde o es sustraído.

👉 Conviene recordar que el décimo es un documento al portador: el premio lo cobra quien lo posee. Si se comparte, el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que los pagos se realicen antes del sorteo.

👉 En las compras online, la recomendación es obvia: hacerlo en una administración autorizada o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En estos casos el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.

👉 Si el décimo se pierde o es sustraído, hay que denunciarlo cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debe incluir todos los datos posibles (número, serie, fracción) y pruebas como fotos o copias. Además, hay que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia, el pago queda paralizado hasta que un juez determine la titularidad.

👉 Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta. Si el décimo se adquirió online, el importe se abona automáticamente en la cuenta asociada. Para cantidades superiores, el cobro se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. En cualquier caso, el derecho a cobrar caduca a los tres meses del sorteo.

👉 En premios compartidos, cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular que luego repartirá según lo pactado. Evite hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.

👉 Si el décimo está deteriorado, debe presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el daño es grave, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidirá. En última instancia, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor.