Gallardo promete un bono único de transporte para conectar pueblos y ciudades de Extremadura

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este domingo su compromiso de poner en marcha un Plan de Movilidad para Extremadura que incluirá un bono único de transporte con el objetivo de mejorar la conexión entre pueblos y ciudades y facilitar el acceso a servicios, empleo y oportunidades sin necesidad de abandonar los municipios.

El anuncio se ha producido durante su visita al mercadillo de Zafra, donde ha mantenido un encuentro con los vecinos y ha expuesto las principales líneas de su programa, centrado en la movilidad, las infraestructuras públicas y el desarrollo industrial.

En materia ferroviaria, el candidato ha señalado las mejoras ya operativas entre Badajoz y Cáceres, con cuatro frecuencias diarias y un tiempo de trayecto de 46 minutos, avances que ha atribuido al impulso del Gobierno central y que, según ha dicho, servirán de base para ampliar las opciones de transporte público en la región.

Carretera Zafra–Jerez

En su intervención también ha cargado contra lo que ha calificado como "abandono" de las infraestructuras por parte del Ejecutivo de María Guardiola y del Partido Popular. Ha puesto como ejemplo la situación de la carretera Zafra–Jerez, una vía que considera clave para el desarrollo del polo industrial de la comarca. Según ha recordado, el anterior Gobierno socialista dejó listo para licitar un proyecto de carretera 2+1 que, afirma, Guardiola paralizó al considerarlo insuficiente y sustituirlo por la promesa de una autovía que "dos años y medio después no se ha materializado".

"Hoy no hay ni autovía ni 2+1. Lo que hay es lo de siempre: nada. Kilómetros cero de infraestructuras hechas por el Partido Popular en Extremadura", ha criticado.

Recuperar el proyecto de la carretera 2+1

El candidato ha garantizado que, si gobierna, recuperará de inmediato el proyecto de la carretera 2+1 entre Zafra y Jerez, al considerar que aportará mayor seguridad, mejores condiciones de competitividad y un impulso al empleo, especialmente entre la población joven.

Asimismo, ha advertido de que el planteamiento del PP en materia de infraestructuras se acerca, en su opinión, al "modelo Ayuso", que ha asociado a la privatización y a la colaboración público-privada. Ha asegurado que ese esquema puede derivar en "autopistas de peaje", algo que ha dicho que su partido "combatirá claramente".

Inversiones públicas

Frente a ese modelo, ha defendido una estrategia basada en inversiones públicas, carreteras sin peajes y un transporte digno que contribuya a fijar población y a garantizar la igualdad de oportunidades entre municipios.

El candidato ha concluido reafirmando su apuesta por una Extremadura con más inversión pública, mejores comunicaciones, empleo de calidad y servicios garantizados. "Carreteras sin peajes, transporte público digno y oportunidades para que nuestros jóvenes se queden en su tierra. Ese es nuestro compromiso".