21D: Elecciones en autonómicas

De Miguel reivindica una conexión integral entre autobuses y trenes en Extremadura

Advierte de que Partido Popular y Vox pueden abocar a nuevos comicios en el mes de abril

Irene de Miguel atendiendo a la prensa en Valverde de la Vera.

Irene de Miguel atendiendo a la prensa en Valverde de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha asegurado este domingo que la región “está todavía en el siglo XX” en materia de transportes. Por este motivo, su formación ha apostado por impulsar un modelo de intermodalidad “que nos permita conectar y vertebrar esta tierra”. “El transporte público es esencial para poder engancharnos a la sociedad del siglo XXI”, ha señalado durante una visita realizada a Valverde de la Vera con motivo de la celebración de la fiesta del VIVA-VIVA. Unidas por Extremadura ha planteado, en este sentido, no solo reforzar la conexión con la capital de España, sino también desarrollar un modelo “que permita que los autobuses y trenes estén conectados” para facilitar los desplazamientos internos. De Miguel ha puesto como ejemplo “poder ir desde Valverde a Navalmoral y de Navalmoral a Madrid comprando el billete desde la propia página de Renfe, como hacen otras comunidades”.

Red de Cercanías

La candidata también se ha mostrado dispuesta a exigir al Gobierno central la financiación necesaria para desarrollar una red de Cercanías en Extremadura, “algo que permite el Estatuto de Autonomía”. Según ha indicado, su formación reclama que en la región “se haga lo mismo que se está planteando en Galicia, con una red de cercanías que permita vertebrar el territorio”. Además, ha afirmado que durante décadas “PP y PSOE han dado la espalda al transporte público en Extremadura”.

Irene de Miguel, con sus anfitriones en la fiesta del VIVA-VIVA de Valverde de la Vera.

Irene de Miguel, con sus anfitriones en la fiesta del VIVA-VIVA de Valverde de la Vera. / Cedida a El Periódico Extremadura

Encuestas publicadas

De Miguel se ha referido igualmente a las nuevas encuestas publicadas en campaña, que, según ha señalado, confirman la tendencia al alza de Unidas por Extremadura. No obstante, ha advertido de que, si estos sondeos se cumplen, “Extremadura volverá a votar en abril”. “Si las encuestas tienen razón, en Extremadura vamos a volver a ir a elecciones en abril porque el PP y Vox son incapaces de entenderse, y porque para Feijóo y Abascal Extremadura no vale nada; les da igual que la región esté paralizada un año con tal de ver quién gana el pulso que se están echando los dos en esta región”, ha afirmado la candidata.

