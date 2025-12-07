Puertas con reconocimiento facial y sillas de ruedas que se recogen en vehículos: los diseños más accesibles que premia Extremadura

Puertas que se abren mediante reconocimiento facial, sillas de ruedas que se recogen de forma automática en vehículos o sistemas que permiten detectar la posición de pacientes en camas hospitalarias. La innovación extremeña en accesibilidad ha protagonizado la décima edición del Premio de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas, que ha reconocido cuatro proyectos presentados por jóvenes ingenieros.

Reconocimiento facial

La ganadora del X Premio ha sido Carmen Lobato, autora de un sistema de reconocimiento facial diseñado para la apertura automática de puertas. Su propuesta ha destacado por la utilidad directa para personas con movilidad reducida, al eliminar la necesidad de manipular llaves o mecanismos físicos.

El accésit ha recaído en Manuel Medina Parra, creador de un sistema salvavidas autopropulsado y manejado mediante control remoto. La herramienta ha sido valorada por su potencial en rescates rápidos y seguros.

El jurado, debido al elevado nivel del certamen, ha distinguido además otros dos proyectos que han sobresalido por su aplicabilidad.

Detección remota de la posición de pacientes

Uno de los reconocimientos adicionales ha sido para Carlos Bravo Serrano, que ha diseñado un sistema de recogida automática de sillas de ruedas para vehículos. El dispositivo facilita la entrada y el transporte sin necesidad de esfuerzo físico, una de las barreras más habituales para los usuarios.

El cuarto proyecto destacado ha sido el de Juan Antonio Guerrero Bautista, que ha presentado la optimización del diseño de un dispositivo comercial destinado a la detección remota de la posición de pacientes en camas de hospitales. El jurado ha valorado la mejora de un instrumento ya existente orientado a reforzar la seguridad y el seguimiento clínico.

El valor de la ingeniería

Los cuatro autores han presentado sus trabajos en un acto celebrado en Badajoz, donde el Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Extremadura (Cexiti) y la Asociación Apamex han hecho entrega de los galardones. El premio cuenta desde sus inicios con la colaboración de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura y con el patrocinio de Iberdrola.

Durante la ceremonia, el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha señalado que estos galardones ponen el foco en la relación entre la ingeniería técnica industrial y la accesibilidad, pues "se trata de un gremio profesional clave en este marco". "Los ingenieros técnicos industriales están muy implicados, de una forma directa, en la accesibilidad. Ya no es una cosa solo de arquitectos y arquitectos técnicos", ha afirmado.

Por su parte, Fernando Doncel, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, ha recordado que el premio “ha quedado totalmente consolidado” tras diez ediciones y ha resaltado el nivel formativo de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx.

El delegado institucional de Iberdrola, David Martín Arevalillo, ha destacado el apoyo constante de la multinacional al certamen porque, ha dicho, se trata de una empresa "energética y socialmente comprometida". "Devolvemos a la sociedad parte del beneficio que obtenemos a través de iniciativas como esta", ha señalado.

El director de la Escuela, José Sánchez González, ha subrayado que el papel de la ingeniería "es ayudar a las personas y mejorar su calidad de vida". También ha defendido la relevancia de la Ingeniería Mecánica, después de que el ranking de Shanghái haya situado a la UEx como número uno en Teledetección y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en España.

La presidenta de Cexiti, Vicenta Gómez, ha resaltado la calidad de los trabajos de fin de grado participantes. "Los ingenieros técnicos industriales pueden y deben tener un papel fundamental en la promoción y mejora de la accesibilidad", ha dicho.

En el acto también han intervenido el deportista paralímpico Kini Carrasco, que ha puesto en valor el impacto de estos premios en la autonomía de personas con discapacidad, y el primer teniente de alcalde de Badajoz, Carlos Ureña, que ha destacado la importancia de impulsar desde el diseño industrial mejoras que repercutan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.