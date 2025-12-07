Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claves del 21D

¿Qué temas decidirán el voto de los extremeños en las urnas?

La central nuclear de Almaraz, el mercado laboral, las infraestructuras ferroviarias y la desigualdad territorial entre comunidades lideran las preocupaciones ciudadanas

Persona votando en las últimas elecciones de la región.

Persona votando en las últimas elecciones de la región. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El mercado laboral y la economía, la central de Almaraz, las infraestructuras, la agricultura, la "desigualdad territorial", la corrupción y los servicios públicos son los principales factores determinantes de cara a la cita electoral del 21D, según un informe sostenido en el rastreo de más de 30 millones de datos digitales. El documento, que es una radiografía social y no una encuesta electoral, ha sido elaborado a través de una unidad de inteligencia de la consultora BeConfluence. Con algoritmos específicos, se han analizado y rastreado las huellas digitales que dejan los extremeños al navegar por internet.

Cataluña y País Vasco

Dicho estudio parte del análisis de casi 30 millones de datos reales procedentes de búsquedas, redes sociales, actividad en webs e interacciones digitales de más de 612.000 personas en Extremadura, de las que un 18 % tienen entre 15 y 28 años -la denominada generación Zeta-, un 38 %, entre 29 y 44 años (Generación Millennials); un 36 % entre 45 y 61 años (Generación x) y un 8 %, de 62 a 73. Atendiendo a los "temas decisivos para el voto en la región', tal como refleja el informe, que fue presentado esta semana en Mérida, la situación económica y el mercado laboral y las infraestructuras lideran esta lista, seguidas por la situación de la agricultura, el futuro de Almaraz, la desigualdad territorial con respecto a otras comunidades autónomas, la corrupción de los políticos y las sanidad y los servicios públicos rurales. El 56 por ciento de las personas rastreadas a través de comentarios, patrones de búsqueda y opiniones online tiene una percepción negativa del "trato del Gobierno de España" a Extremadura respecto "a Cataluña y País Vasco" y un 80 por ciento tienen una percepción de corrupción.

Noticias relacionadas y más

La odisea de encontrar trabajo

Con los datos analizados del segmento de edad entre los 15 y los 44 años, el informe expone que el 56,7 % ha pensado en irse de Extremadura por trabajo y un 33 % ve difícil encontrar un empleo estable. La conectividad ferroviaria se percibe como negativa en el 71,5 % de los casos, la mitad de los jóvenes de entre 18 y 28 años es partidario de no cerrar Almaraz, algo por lo que abogan el 60 % de entre 29 y 44 años y sube hasta el 75 % para las personas de entre 45 y 73 años.

TEMAS

