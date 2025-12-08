Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Ciudadanos defiende la continuidad de Almaraz en una transición energética "realista y sin dogmas"

El candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, afirma que "decisiones tomadas desde un despacho en Madrid" no pueden determinar el futuro de miles de familias extremeñas

La secretaria general de Ciudadanos, Mariana Boadella, y el candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, durante su comparecencia en defensa de la continuidad de la central de Almaraz.

La secretaria general de Ciudadanos, Mariana Boadella, y el candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, durante su comparecencia en defensa de la continuidad de la central de Almaraz. / CIUDADANOS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Ciudadanos ha reivindicado de cara al 21D la "importancia estratégica" de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre supondría "condenar" a toda la comarca de Campo Arañuelo a la pérdida de empleo, industria y oportunidades.

El candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, ha recordado este lunes que Extremadura es una de las grandes generadoras de energía del país y que decisiones tomadas "a cientos de kilómetros, desde un despacho en Madrid" no pueden determinar el futuro de miles de familias. "No podemos permitir que un Gobierno que no conoce esta tierra siga vaciando sillas en nuestros hogares", ha señalado.

Transición responsable

Por su parte, la secretaria general de Ciudadanos, Mariana Boadella, ha defendido una transición "responsable, basada en datos y no en prejuicios ideológicos". En este sentido, ha subrayado que la energía nuclear es "limpia, segura y esencial para garantizar un suministro estable en plena transición verde", recoge la formación en una nota de prensa.

Vídeo | ‘Sí a Almaraz’ confía en que el CSN concluya su informe “pronto” y “despeje la incertidumbre”

Vídeo | ‘Sí a Almaraz’ confía en que el CSN concluya su informe “pronto” y “despeje la incertidumbre”

El Periódico Extremadura

"La central de Almaraz lleva décadas funcionando con estándares de seguridad máximos y proporciona empleo directo e indirecto a miles de familias. Cerrar esta infraestructura sin una alternativa real es irresponsable y profundamente injusto para Extremadura", ha afirmado.

Extremadura, potencia energética

Asimismo, ha insistido en que Extremadura es "una potencia energética que produce y exporta nuclear, hidráulica, solar y renovables", por lo que la región debería ser tratada "como un motor estratégico y no como un territorio al que se le imponen sacrificios unilaterales".

Además, ha subrayado que la situación actual demuestra por qué es "necesaria" la vuelta de un partido como Ciudadanos, capaz de defender "sin complejos" la innovación, la industria y la energía como palancas de futuro. "Para que vuelva Extremadura, tiene que volver Ciudadanos: la única fuerza que defiende el empleo, el talento y las oportunidades frente a los cierres, el dogma y el abandono institucional", ha concluido.

Noticias relacionadas y más

Ciudadanos continuará su recorrido por varios municipios de la región explicando sus propuestas para que Extremadura recupere población, empleo y ambición, y para que "ninguna silla vuelva a quedar vacía por falta de oportunidades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  2. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  3. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  4. La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
  5. ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
  6. Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
  7. El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
  8. Iberdrola moviliza 68 millones en Extremadura: cuatro proyectos de almacenamiento y mayor bombeo en Torrejón

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026

Guardiola reafirma sus "límites" para pactar con Vox: "Es evidente que a Abascal no le caigo nada bien"

Guardiola reafirma sus "límites" para pactar con Vox: "Es evidente que a Abascal no le caigo nada bien"

Ciudadanos defiende la continuidad de Almaraz en una transición energética "realista y sin dogmas"

Ciudadanos defiende la continuidad de Almaraz en una transición energética "realista y sin dogmas"

El PSOE plantea un plan de bonos turísticos y rehabilitar el patrimonio rural: "Extremadura necesita levantar autoestima"

El PSOE plantea un plan de bonos turísticos y rehabilitar el patrimonio rural: "Extremadura necesita levantar autoestima"

Fernández Calle advierte que Vox "no va a regalar ni un solo voto" al PP tras el 21D

Fernández Calle advierte que Vox "no va a regalar ni un solo voto" al PP tras el 21D

Nuevo Extremeñismo apuesta por construir un "proyecto propio desde abajo" para afrontar la falta de oportunidades

Nuevo Extremeñismo apuesta por construir un "proyecto propio desde abajo" para afrontar la falta de oportunidades

Hablan los loteros extremeños: "La vida ha subido mucho y 400.000 euros de premio gordo ya dan para poco"

Hablan los loteros extremeños: "La vida ha subido mucho y 400.000 euros de premio gordo ya dan para poco"

Adelantar las elecciones: ¿éxito o fracaso?

Adelantar las elecciones: ¿éxito o fracaso?
Tracking Pixel Contents