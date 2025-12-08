Ciudadanos defiende la continuidad de Almaraz en una transición energética "realista y sin dogmas"

Ciudadanos ha reivindicado de cara al 21D la "importancia estratégica" de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre supondría "condenar" a toda la comarca de Campo Arañuelo a la pérdida de empleo, industria y oportunidades.

El candidato por la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Julián, ha recordado este lunes que Extremadura es una de las grandes generadoras de energía del país y que decisiones tomadas "a cientos de kilómetros, desde un despacho en Madrid" no pueden determinar el futuro de miles de familias. "No podemos permitir que un Gobierno que no conoce esta tierra siga vaciando sillas en nuestros hogares", ha señalado.

Transición responsable

Por su parte, la secretaria general de Ciudadanos, Mariana Boadella, ha defendido una transición "responsable, basada en datos y no en prejuicios ideológicos". En este sentido, ha subrayado que la energía nuclear es "limpia, segura y esencial para garantizar un suministro estable en plena transición verde", recoge la formación en una nota de prensa.

El Periódico Extremadura

"La central de Almaraz lleva décadas funcionando con estándares de seguridad máximos y proporciona empleo directo e indirecto a miles de familias. Cerrar esta infraestructura sin una alternativa real es irresponsable y profundamente injusto para Extremadura", ha afirmado.

Extremadura, potencia energética

Asimismo, ha insistido en que Extremadura es "una potencia energética que produce y exporta nuclear, hidráulica, solar y renovables", por lo que la región debería ser tratada "como un motor estratégico y no como un territorio al que se le imponen sacrificios unilaterales".

Además, ha subrayado que la situación actual demuestra por qué es "necesaria" la vuelta de un partido como Ciudadanos, capaz de defender "sin complejos" la innovación, la industria y la energía como palancas de futuro. "Para que vuelva Extremadura, tiene que volver Ciudadanos: la única fuerza que defiende el empleo, el talento y las oportunidades frente a los cierres, el dogma y el abandono institucional", ha concluido.

Ciudadanos continuará su recorrido por varios municipios de la región explicando sus propuestas para que Extremadura recupere población, empleo y ambición, y para que "ninguna silla vuelva a quedar vacía por falta de oportunidades".