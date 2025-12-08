Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mundo rural

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026

Pasos de peatones luminosos, farolas con sensores de movimiento o aplicaciones para reservar el uso de las pistas deportivas son algunos de los proyectos que ya se han puesto en marcha

pueblos colonización/Ayuntamiento de Vegaviana. Luis Argüelles_Fundación DOCOMOMO Ibérico.

Rocío Entonado Arias

Mérida

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes". La nueva convocatoria de ayudas para favorecer la transformación digital de los municipios de menos de 20.000 habitantes contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros para el año 2026. El objetivo, según explica la Junta, es mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y cohesionado.

Pasos de peatones que avisan con luces rojas a los conductores cuando hay personas que quieren cruzar; contenedores que envían una alerta al camión de la basura cuando están llenos; farolas con sensores que se encienden solo cuando pasa gente y aplicaciones móviles para reservar el uso de las pistas polideportivas o comprobar en tiempo real si hay plazas disponibles en el aparcamiento municipal son algunos de los proyectos que ya se han puesto en marcha en los pueblos extremeños gracias a estas ayudas.

Vídeo | Así será la programación de Navidad para los pueblos de Cáceres

Carlos Gil

Segunda convocatoria

Se trata de la segunda convocatoria de este tipo, tras la gran acogida de la primera, en 2024, que registró un elevado número de solicitudes y proyectos de alta calidad técnica, y evidenció el interés y la capacidad de las entidades locales extremeñas para avanzar hacia la digitalización y la modernización de la gestión municipal.

Esta nueva convocatoria, enmarcada igualmente en el Programa Extremadura FEDER 2021-2027, tiene una finalidad doble. Por un lado, se trata de consolidar los proyectos iniciados en la primera convocatoria, y, por otro, de extender la oportunidad de financiación a aquellas entidades que no pudieron acceder anteriormente, asegurando la igualdad en el acceso a los recursos públicos y la cohesión territorial.

76 municipios

Según la información publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), 76 municipios de menos de 20.000 habitantes que recibirán ayudas dentro de la primera convocatoria de este programa, lanzada en 2024. De ellos, 32 municipios corresponden a la provincia de Badajoz y 44 a la de Cáceres, sumando una población total de 133.300 habitantes. El municipio más pequeño beneficiario es Higuera de Albalat, con apenas 105 vecinos.

El área más solicitada ha sido la de destinos turísticos inteligentes y patrimonio cultural, con un 29,2% de las solicitudes, seguida de calidad de vida y bienestar (26,8%) y movilidad inteligente (23,8%). A continuación se sitúan medioambiente urbano (8%), consultoría tecnológica (7,6%), administración inteligente y participación ciudadana (4,5%) y eficiencia energética, con un 0,1%.

TEMAS

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026

