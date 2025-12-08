Hablan los loteros extremeños: "La vida ha subido mucho y 400.000 euros premio gordo ya dan para poco"

El día de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Apenas faltan dos semanas para que se celebre el sorteo más esperado de todo el año por los españoles y las administraciones de loterías empiezan a notar una mayor presencia de clientes en sus oficinas, especialmente desde esta última semana, que está siendo «bastante fuerte». Este año, si cabe, la demanda es algo mayor que el anterior, según señala José Manuel Villanueva, el responsable de la Administración de Loterías número 13 de Cáceres, situada en el supermercado Carrefour. «Las ventas en principio van como el año pasado o quizá un poquito mejor», señala.

Lo que no cambia es la preferencia por los números tradicionales, como son el 13, el 15 y el 69, aunque este año se ha sumado alguno nuevo: «No sé por qué, pero estoy vendiendo mucho el 8, de hecho me quedan muy pocos con esa terminación», apunta. Y la preferencia sigue siendo adquirir el décimo físico frente al extraído por maquina, sobre todo por las personas más mayores.

Y tampoco varían, por ahora, las cantidades de los premios del sorteo, aunque desde la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal) han solicitado al Gobierno su incremento. Piden que el precio del premio Gordo suba de los 400.000 euros actuales que ganarían los agraciados a 500.000 para que se ajuste a la subida de la inflación. «Es que ahora mismo restando el 20% de Hacienda, el Gordo se queda en 328.000 euros limpios, la vida ha subido muchísimo y ya te da para poco el premio gordo», señala Villanueva. «Si sube a 500.000 euros, quitando a Hacienda se quedan en 400.000 euros limpios, serían 72.000 euros más».

En lo que no está de acuerdo este lotero cacereño es en incrementar el precio de los décimos, que parece que es algo que también podría valorarse en el futuro. «Eso no lo hemos pedido los loteros porque si se sube el precio del décimo nosotros venderemos menos y vamos a ganar igual o incluso menos. Lo que estamos reclamando es una subida de las comisiones que nos pagan, porque son ridículas», señala. De hecho, los vendedores apenas se quedan con 0,90 euros de cada décimo vendido de 20 euros en Navidad.

«Hay que vender muchos décimos para poder subsistir y si lo hacemos es gracias a este mes de diciembre, sino esto era insostenible», apunta. Añade que sus comisiones se mantienen intactas desde hace años mientras suben el salario mínimo, las cuotas a la Seguridad Social... «La vida está subiendo, todo se incrementa y al final nos queda lo que nos queda», lamenta.

"Normalmente se pide mucho el número 13 y este año, también el 25"

Ha dado algún premio importante, pero «El Gordo todavía no lo ha dado nadie en la ciudad de Badajoz, debemos ser de las pocas ciudades de España que estamos sin Gordo», cuenta José Miguel Guijarro, propietario de la Administración de Loterías Número 10 de Badajoz, llamada La Paloma.

De momento las ventas no van mal, «más o menos como el año pasado», dice, en una de las semanas más intensas para los loteros del país, ante la proximidad del siempre esperado 22 de diciembre, el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de laNavidad.

José Miguel Guijarro, responsable de la Administración de Loterías Número 13, La Paloma, de Badajoz. / Santi García

«Estas semanas es cuando más se vende, la gente viene a por la lotería o a buscar algún número de fuera a ver si lo encuentra». Es una fecha clave para los que se dedican a este negocio y también para aquellos que creen en la suerte, aunque muchas veces el premio Gordo no soluciona la vida.

Desde la Asociación de Profesionales de Administraciones de Loterías han pedido al Gobierno central que suba la cuantía de los premios, pero Guijarro considera que el que quiera que le toque más dinero solo tiene que comprar más décimos. Sencillo. «Si te gastas 200 euros en lotería te pueden tocar cuatro millones de euros; los premios al final van en concordancia con lo que se juega», sostiene el responsable de esta administración ubicada en pleno corazón de la ciudad, junto al Parque de San Francisco.

A su oficina asegura que han llegado demandas de todo tipo: «Hay miles de peticiones extrañas, desde que le de un número que sume 17, hasta la gente que compra pero no quiere llevarse el décimo a casa y te piden que lo guardes ahí hasta el día antes que vienen a recogerlo... Hay muchas supersticiones con este tema», cuenta. Y él, admite, que también es supersticioso. Para el sorteo de Navidad, siempre se queda con el último décimo que le queda en su propia ventanilla, pero reconoce que también compra en la administración de loterías que tiene cerca: «paso todos los días por delante de la puerta y por si no toca en la mía siempre compro algún décimo por si sale allí», señala.