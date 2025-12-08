Nuevo Extremeñismo apuesta por construir un "proyecto propio desde abajo" para afrontar la falta de oportunidades

El candidato de Nuevo Extremeñismo a la Asamblea de Extremadura y secretario general del partido, Gerardo Rubio, apuesta por la construcción de un proyecto "propio" para que la comunidad autónoma afronte sus retos de futuro, como la despoblación o la marcha de los jóvenes por falta de oportunidades laborales.

"La construcción de un proyecto propio, surgido desde abajo, es la base para luchar por una mirada propia, y así volver a creer que todo puede ser posible", señala Gerardo Rubio en el spot oficial de la formación regionalista de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Crecer y vivir en Extremadura

A través de sus canales en redes sociales, comparten un vídeo que invita a las generaciones jóvenes, así como a sus padres y abuelos, a reflexionar sobre crecer y vivir en la comunidad.

Partiendo de los "miles" de extremeños que abandonan su lugar de origen cada año, "algunos para no volver nunca", la formación profundiza sobre la precariedad laboral, la falta de oportunidades, la "imposibilidad" de acceso a una vivienda y la despoblación del mundo rural, recoge en una nota de prensa.

"Quien ha sido joven en Extremadura sabe, desde muy pronto, qué significa que te partan el corazón", comienza Gerardo Rubio este breve monólogo, en alusión al desencanto que las generaciones más jóvenes comparten al enfrentarse a las dificultades del mundo laboral en su tierra.

Quiebra de expectativas

"Es la gran quiebra de expectativas que se produce cuando uno llega a adulto y se da cuenta de que quedarse en Extremadura es realmente difícil", explica el candidato a la Asamblea. Rubio, que sabe qué es marcharse a estudiar una carrera fuera, volvió a luchar por un proyecto de vida como autónomo en Extremadura. Más concretamente, a Herrera del Duque, en La Siberia extremeña, de donde es natural.

Así, con la confianza puesta en un nuevo proyecto para la comunidad, llaman a luchar por un horizonte de futuro: "Elegir quedarnos, y saber que estamos triunfando por hacerlo". Y es que cada vez "son más los que eligen volver la mirada", defienden en el spot.

Plan de revitalización rural

A través de un plan de revitalización rural, la mejora de las condiciones de vida, o el final de la gran brecha de desigualdad, el partido extremeñista confía en que se pueden llevar a cabo las transformaciones que Extremadura necesita.

"La construcción de un proyecto propio, surgido desde abajo, es la base para luchar por una mirada propia, y así volver a creer que todo puede ser posible", ha sentenciado Gerardo Rubio.

Nuevo Extremeñismo, que se enfrenta a sus primeras elecciones autonómicas, considera el contexto actual como una gran oportunidad para "alzar una voz alternativa y valiente", que pueda representar el sentimiento de muchos jóvenes y sus familias en la comunidad