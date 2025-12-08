El PSOE plantea un plan de bonos turísticos y rehabilitar el patrimonio rural: "Extremadura necesita levantar autoestima"

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha destacado este lunes entre las medidas recogidas en el programa electoral del partido para el 21D la puesta en marcha de un plan de bonos turísticos y un programa de rehabilitación del patrimonio rural.

Se trata de medidas que siguen en la línea de iniciativas impulsadas por los anteriores Ejecutivos socialistas, y que según Sánchez Cotrina demostraron su eficacia durante la pandemia, cuando se registró una importante caída de la demanda. "Queremos fomentar que más personas visiten Extremadura y, al mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y a todo el sector turístico para que amplíen su actividad", ha señalado.

Álvaro Sánchez Cotrina, número 1 de la lista del PSOE a la Asamblea de Extremadura por Cáceres, atiende a los medios desde Monfragüe. / PSOE de Extremadura

Visita a Monfragüe

Durante una visita al Parque Nacional de Monfragüe, el dirigente socialista ha defendido que el objetivo es combatir la estacionalidad y promover el consumo en épocas con menor afluencia. Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de rehabilitación del patrimonio rural turístico, destinado tanto a ayuntamientos como a agentes vinculados a la oferta turística, recoge el PSOE en una nota de prensa.

Este programa pretende preservar y poner en valor recursos patrimoniales que constituyen verdaderas "joyas de la corona" en numerosas localidades extremeñas. Para ilustrar esta necesidad, ha mencionado el caso del castillo de Villamiel, recientemente adquirido por el ayuntamiento. "Extremadura cuenta con un vasto patrimonio, desde Zafra a Llerena, desde Monfragüe hasta la Sierra de San Pedro y Trujillo que se debe cuidar y potenciar", ha afirmado Sánchez Cotrina.

El número 1 de la candidatura socialista por la provincia de Cáceres ha insistido en que la protección del patrimonio rural debe ser una "prioridad estratégica, respaldada con una dotación presupuestaria suficiente". "Cuidar nuestros recursos turísticos es cuidar una industria fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra tierra", ha afirmado.

Manipulación de datos

Sánchez Cotrina ha denunciado además la "manipulación evidente" de los datos de ocupación turística realizada por el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y ha reclamado al Gobierno de María Guardiola "una estrategia seria, moderna y sostenida" para recuperar la imagen de Extremadura y reforzar uno de los principales motores económicos de la región.

El secretario general socialista ha escogido el Parque Nacional de Monfragüe, "la joya de la corona del turismo de naturaleza en España", como escenario para subrayar que la región cuenta con "atributos suficientes para liderar el turismo de interior", pero que la "falta de gestión y promoción" está frenando su potencial.

Asimismo, se ha mostrado sorprendido por las cifras del 90% de ocupación difundidas por la Junta, que considera "totalmente alejadas de la realidad que vive el sector y que cualquiera puede comprobar consultando a los profesionales o a los portales de turismo rural".

Toni Gudiel

Situación "delicada"

Ha añadido que la situación "delicada" del sector no es nueva y se arrastra desde el verano, marcado por la "errática e ineficaz" gestión de los incendios por parte del Gobierno autonómico. Las imágenes difundidas en redes sociales -ha señalado- proyectaron una "imagen distorsionada" de Extremadura sin que la Junta reaccionara con un plan de promoción "capaz de contrarrestar ese impacto".

Sánchez Cotrina ha insistido en la necesidad de un plan de modernización del turismo que incluya inversiones, formación, impulso a la promoción exterior y recuperación del patrimonio rural como base para desestacionalizar la actividad y garantizar empleo y estabilidad durante todo el año.

Además, ha lamentado que la Junta no haya cumplido, asegura, las ayudas prometidas tras los incendios ni mantenido la presencia en ferias internacionales que, durante los gobiernos de Guillermo Fernández Vara, permitieron situar a Extremadura entre las "preferencias" del turismo extranjero.

"Extremadura necesita levantar la autoestima, creer en su potencial y convertirse en una tierra donde la gente quiera quedarse, volver e invertir. Ese es nuestro compromiso y en eso vamos a centrarnos", ha concluido.