Fernández Calle advierte que Vox "no va a regalar ni un solo voto" al PP tras el 21D

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha garantizado que no van a regalar "ni un solo voto" al PP y de cara a posibles pactos tras el 21D, afirma que María Guardiola ya conoce sus propuestas. "Si alguien piensa que nosotros vamos a regalar nada, que se vayan olvidando", ha remarcado este lunes, al tiempo que ha asegurado que están "en disposición" de sentarse a hablar, como han estado "durante estos dos últimos años y medio".

Ha insistido en que lo fundamental para Vox son las 200 propuestas que han trasladado al PP en distintas ocasiones, las mismas que plantearon en la "no negociación de presupuestos" y las que han defendido durante la legislatura.

Reparto de consejerías en Cáceres

En cuanto a una posible entrada en un gobierno de coalición, ha rechazado que Vox esté "repartiéndose consejerías", algo que ha atribuido al PP y, en concreto, a dirigentes de Cáceres capital, quienes, según ha afirmado, "están pastoreando a todo el Partido Popular de la región". Ha reiterado que su partido "no va a hablar en absoluto de nada de eso" y que únicamente se centrarán en sus planteamientos, sobre los que "habrá o no habrá un acuerdo" si el PP lo desea.

Fernández Calle ha subrayado que cualquier negociación queda "lejos" y que antes deben respetarse la campaña y el resultado de las urnas. Ha respondido también a las declaraciones de María Guardiola, quien ha expresado su intención de debatir con el candidato extremeño de Vox y no con el líder nacional del partido. En su opinión, la dirigente del PP "no lo entiende" porque "para ella lo importante es el quién y no el qué". Ha añadido que, si llega el momento de negociar, "da igual que sea Pepe que Juan", porque lo relevante serán las propuestas.

La "pinza" de Guardiola

Sobre las críticas de Guardiola a la "pinza" entre Vox y el PSOE, el candidato ha afirmado que la presidenta tiene "muy poca vergüenza" para hacer esa acusación cuando, según ha dicho, el PP gobierna "en coalición" con el PSOE en Europa, ha pactado "desde los jueces hasta Televisión Española" en Madrid y ha negociado los presupuestos en la Diputación de Cáceres. Fernández Calle ha asegurado que Guardiola tiene "amnesia selectiva", porque ella misma negoció las cuentas de la Junta para 2025 e inició conversaciones para las de 2026 tras rechazar las propuestas de Vox.

En cuanto a las encuestas, ha evitado valorarlas, pero ha señalado que la "encuesta de la calle" refleja un "apoyo masivo" a la formación y a sus candidatos, lo que les lleva a confiar en una representación mayor en la Asamblea de Extremadura.

FOTOGALERÍA | Santiago Abascal en Mérida en la presentación de los candidatos de Vox / Javier Cintas

A la caza del voto rural

En cuanto a los mensajes electorales, Vox sigue a la caza del voto rural. Tras diversas reuniones con asociaciones de pequeños y medianos agricultores, Óscar Fernández Calle ha reiterado que el campo extremeño "ha sufrido un abandono absoluto por parte de la administración regional". Según denuncia, los productores "no han notado ninguna modificación, ninguna mejora en los últimos dos años y medio de Gobierno de María Guardiola".

A modo de ejemplo ha citado el sector de la cereza, que ha convocado una manifestación en los próximos días, "se siente ultrajado" por el decreto aprobado para esta fruta. "Se primaba que las ayudas iban a llegar con rapidez y, a día de hoy, en más del 40% de los casos no han llegado", ha indicado.

Elevada burocracia

Ha añadido que, además del retraso, "tampoco hay resolución al respecto", lo que atribuye a la burocracia "en la que están enterrados los agricultores y en la que está enterrada la Consejería". A su juicio, esta situación impide que quienes necesitan esas ayudas "las hayan recibido todavía".

El candidato de Vox ha mencionado también la situación de la aceituna y del olivar tradicional, un cultivo que, según ha dicho, "se está trabajando por debajo de coste", algo "inasumible" y que provoca el abandono de explotaciones tradicionales en el norte de Cáceres y la pérdida de población.

Fernández Calle ha explicado que en sus encuentros se ha abordado asimismo el sector del arroz, que "está sufriendo la competencia desleal de terceros países". Ha adelantado que Vox presentará en el Congreso "una serie de medidas para proteger al arroz extremeño".

Acuerdos comerciales

En relación con los acuerdos comerciales internacionales, ha advertido de que Mercosur "va a destrozar la ganadería española" cuando se cierre definitivamente. Ha recordado que ese acuerdo "fue rubricado por PP y PSOE".

El candidato ha criticado además la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y las tasas vinculadas a la recogida de residuos. "Esta ZBE, junto a las tasas de la basura, proceden directamente de los acuerdos que el bipartidismo PP-PSOE instaura en Europa", ha afirmado.

Ha concluido señalando que Vox se ha opuesto "a esta iniciativa" y que lo volverá a hacer "en todos los pueblos de la provincia cacereña donde tengamos presencia".