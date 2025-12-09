Agroseguro recuerda que termina el plazo para asegurar los cultivos herbáceos y viñedo con los módulos de mayor cobertura

El 20 de diciembre concluye el plazo para contratar el seguro correspondiente a la campaña 2026 de cultivos herbáceos de secano (cereales de invierno, leguminosas, cártamo y girasol) y uva de vino mediante los módulos de otoño, las modalidades que ofrecen las coberturas más completas. Estas producciones tienen un peso fundamental en el conjunto del sector agrícola español, por lo que su protección aseguradora resulta esencial para la actividad del campo.

En la última campaña, el seguro para cultivos herbáceos alcanzó una implantación del 70%, con ratios aún más altos en territorios de gran relevancia productiva como Navarra (85%), Castilla y León (80%), Cataluña (78%) y Aragón (77%). En total, se aseguraron 4,8 millones de hectáreas, con un capital contratado de 4.610 millones de euros, lo que supone un incremento del 8%.

Los recientes ejercicios han estado condicionados por la escasez de lluvias —especialmente durante 2023, cuando se abonaron 474 millones en indemnizaciones y más del 90% de la superficie de secano asegurada sufrió algún siniestro— y por la incidencia recurrente de tormentas. En la campaña de 2025, las indemnizaciones alcanzaron los 126 millones de euros, fundamentalmente debido a los episodios de pedrisco registrados entre finales de primavera y comienzos del verano.

Para 2026, el seguro de herbáceos incorpora como principal novedad la actualización en profundidad de la base de datos de coeficientes de rendimiento y tarifas. Esta mejora, adaptada a la realidad actual del campo e integrada por 95.000 asegurados, permite calcular los valores de manera independiente para cada grupo de cultivo (cereal de invierno, girasol y cártamo, colza y camelina, y leguminosas).

En cuanto al seguro de uva de vino, su implantación alcanzó el 54% de la producción nacional, con un capital asegurado de 1.168 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. Por otro lado, sobresalen los niveles de contratación en Cataluña (83%), Aragón (74%), Álava (74%), Castilla y León (72%), Extremadura (67%) y La Rioja (66%). En Castilla-La Mancha, principal zona productora, la implantación fue del 48%.

Las tormentas de granizo también repercutieron de forma notable en el viñedo en 2025, generando 73 millones en indemnizaciones, algunas de ellas abonadas incluso en verano, semanas antes de la vendimia, debido a los graves daños —en ocasiones totales— en parcelas de Rioja y Castilla-La Mancha.

Entre las mejoras previstas para la campaña 2026 destaca el refuerzo de las condiciones de aseguramiento para casi 2.000 productores en todo el país, incluidos aquellos viticultores que solo han sufrido un siniestro puntual.