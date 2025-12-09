Apis lanza el envase Ecopeel® para su paté suave: innovación, sostenibilidad y sabor tradicional se unen

Apis, marca referente en el sector de productos cárnicos, reafirma su compromiso con la innovación, el consumidor y el medio ambiente al presentar, en colaboración con SONOCO, el revolucionario envase Ecopeel® para su emblemático paté suave. Este lanzamiento marca un avance significativo en términos de sostenibilidad y practicidad dentro de la industria.

El nuevo envase Ecopeel® se posiciona como un sistema pionero que conjuga la reconocida calidad y el sabor tradicional del paté Apis con un diseño de vanguardia.

Sus características clave son las siguientes:

Fácil apertura y desmoldable: permite una extracción total y limpia del producto.

permite una extracción total y limpia del producto. Sin bordes internos: asegura el aprovechamiento de cada gramo del paté de forma cómoda e higiénica.

asegura el aprovechamiento de cada gramo del paté de forma cómoda e higiénica. Reducción de la huella de carbono: contribuye a la protección ambiental con una disminución del 20% en la huella de carbono.

Receta

Esta innovación se implementa manteniendo intacta la receta tradicional del paté suave, garantizando la misma calidad, textura cremosa y sabor único que ha acompañado a generaciones de consumidores. El paté suave Apis, elaborado con hígado y carne de cerdo seleccionada de máxima calidad, se mantiene fiel a su fórmula de éxito. Además de su auténtico sabor y su versatilidad para untar o cocinar, el producto responde a las actuales tendencias de consumo saludable: sin gluten, bajo en azúcares y fuente natural de hierro. Es un alimento ideal para formar parte de una dieta variada y equilibrada.

El lanzamiento del paté suave con Ecopeel® es solo el primer paso. Apis tiene previsto incorporar progresivamente este innovador envase al resto de su amplia gama de patés, incluyendo recetas populares como: paté intenso, crema de York y paté de atún con aceite de oliva.

De esta manera, la marca asegura que los beneficios de la sostenibilidad y la comodidad de consumo se extiendan a todas las preferencias del consumidor.

Con más de noventa años de historia, Apis continúa consolidando su compromiso con la innovación y la satisfacción del consumidor, reforzando su espíritu de marca: "El sabor que acompaña a generaciones", subraya la compañía en nota de prensa.