Sector cárnico
Apis lanza el envase Ecopeel® para su paté suave: innovación, sostenibilidad y sabor tradicional se unen
Con más de noventa años de historia, Apis apuesta por la innovación con el envase Ecopeel® para su paté suave, que se incorporará progresivamente al resto de su gama de productos
Apis, marca referente en el sector de productos cárnicos, reafirma su compromiso con la innovación, el consumidor y el medio ambiente al presentar, en colaboración con SONOCO, el revolucionario envase Ecopeel® para su emblemático paté suave. Este lanzamiento marca un avance significativo en términos de sostenibilidad y practicidad dentro de la industria.
El nuevo envase Ecopeel® se posiciona como un sistema pionero que conjuga la reconocida calidad y el sabor tradicional del paté Apis con un diseño de vanguardia.
Sus características clave son las siguientes:
- Fácil apertura y desmoldable: permite una extracción total y limpia del producto.
- Sin bordes internos: asegura el aprovechamiento de cada gramo del paté de forma cómoda e higiénica.
- Reducción de la huella de carbono: contribuye a la protección ambiental con una disminución del 20% en la huella de carbono.
Receta
Esta innovación se implementa manteniendo intacta la receta tradicional del paté suave, garantizando la misma calidad, textura cremosa y sabor único que ha acompañado a generaciones de consumidores. El paté suave Apis, elaborado con hígado y carne de cerdo seleccionada de máxima calidad, se mantiene fiel a su fórmula de éxito. Además de su auténtico sabor y su versatilidad para untar o cocinar, el producto responde a las actuales tendencias de consumo saludable: sin gluten, bajo en azúcares y fuente natural de hierro. Es un alimento ideal para formar parte de una dieta variada y equilibrada.
El lanzamiento del paté suave con Ecopeel® es solo el primer paso. Apis tiene previsto incorporar progresivamente este innovador envase al resto de su amplia gama de patés, incluyendo recetas populares como: paté intenso, crema de York y paté de atún con aceite de oliva.
De esta manera, la marca asegura que los beneficios de la sostenibilidad y la comodidad de consumo se extiendan a todas las preferencias del consumidor.
Con más de noventa años de historia, Apis continúa consolidando su compromiso con la innovación y la satisfacción del consumidor, reforzando su espíritu de marca: "El sabor que acompaña a generaciones", subraya la compañía en nota de prensa.
