Carlos Cuerpo en Cáceres: "Es el momento de España y tiene que ser el momento de Extremadura"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, ha afirmado que este es “el momento de España y tiene que ser el momento de Extremadura”. Durante un acto este martes con empresarios que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Cáceres, y en el que también ha tomado parte el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el ministro ha incidido en que “en 2025 España va a ser el país avanzado que más crezca del mundo. Y además los seremos por segundo año consecutivo. Y esto no es casualidad y es especialmente relevante teniendo en cuenta el contexto internacional y las dificultades a que nos estamos enfrentando”. Una buena coyuntura nacional que defendió que debe tener “una traslación” a Extremadura.

Una región que tradicionalmente “ha sido olvidada”, ha aseverado. “En los últimos 25 años Extremadura ha perdido más de 35.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que han tenido que salir en busca de oportunidades”, ha lamentado. Sin embargo, ha puntualizado, ahora mismo Extremadura “está muy presente” en la actuación del Gobierno de España. “Todo lo que hemos hecho en los últimos años tiene un color especial hacia ese cinturón económico que no está en el centro de España, en las grandes urbes o en los polos industriales”, ha remarcado.

Ha defendido que “se trata de dar un elemento de seguridad económica a nuestros jóvenes” promoviendo las condiciones básicas para que se queden en la comunidad autónoma. Entre ellas citó la vivienda y servicios básicos como la educación y los sanitarios.

En esta línea, ha apostado por salir del círculo vicioso de “empresas pequeñas, salarios bajos” y falta de productividad y competitividad. Un objetivo que consideró que debe alcanzarse por tres vías. En primer lugar, con la atracción de grandes proyectos empresariales, que permitan la reindustrialización de Extremadura. A diferencia de otros momentos históricos, la región tiene en estos momentos la “ventaja comparativa” que le da una energía verde barata y en abundancia.

En segundo, haciendo que las empresas crezcan. Aquí ha incidido en la necesidad de facilitar su financiación, pero también en las de avanzar hacia una mayor simplificación administrativa, convirtiendo en “más fácil la interacción con sector público”, y en la de ayudar a que ganen escala fomentando la exportación y la digitalización.

Cuidar a los trabajadores

Por último, ha abogado por “cuidar a los trabajadores”, una vez que conforme la actividad productiva se modernice, aumentaran las necesidades de empleados “con unas ciertas cualificaciones”. Por este motivo habrá que ser “ágiles en la formación, no solo universitaria”, también en la formación profesional. “Tenemos una población joven cada vez más formada”, “creo que la generación más formada de la historia”, pero que debe estar “aterrizada en las necesidades del tejido productivo”, ha esgrimido. “Hablo de trabajadores y también de emprendedores”, ha precisado.

“Lo importante es aprovechar este crecimiento, este impulso que les estamos dando al país, para la generación de esa sensación de seguridad en nuestros jóvenes a través de la generación de oportunidades”, ha agregado el ministro.

“Cuanto más alineadas estén las visiones y los esfuerzos tanto del sector público como del privado" como entre "los distintos niveles de la administración, cuanto más rememos todos en el mismo sentido, más fácil será generar estas oportunidades y estos efectos positivos”, ha razonado Cuerpo en su intervención en la Cámara de Comercio de Cáceres. A su juicio, aunque las razones para convocar las elecciones en Extremadura “no hayan sido las mejores”, los comicios son "una ventana de oportunidad buenísima que hay que encarar con optimismo. Los datos nos respaldan. Tenemos que transformar esa frustración en ilusión”.”Creo que vamos por el buen camino y espero que a partir del día 21 aún más”, ha remachado.