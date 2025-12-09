CCOO de Extremadura exige una rectificación a Abascal por unas declaraciones de "odio y desprecio" hacia las docentes

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha condenado las declaraciones de "odio y desprecio" hacia las docentes extremeñas tras las palabras pronunciadas por el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre el profesorado extremeño, en relación a lo cual el sindicato ha defendido que la educación "no puede ni debe ser objeto de insultos ni estigmatización política" y ha pedido una rectificación pública "inmediata".

El pasado 5 de diciembre, según apunta el sindicato en nota de prensa, en un acto electoral celebrado en la Plaza de San Jorge de Cáceres, el presidente de Vox, Santiago Abascal, pronunció una serie de afirmaciones que consideran "profundamente ofensivas e injustificadas hacia el profesorado extremeño, en especial hacia las docentes".

Estas declaraciones, en un contexto de campaña, "tienen consecuencias reales sobre la dignidad del colectivo docente, la cohesión social y el respeto a una educación pública de calidad", ha señalado CCOO Enseñanza de Extremadura, tras estas palabras de Abascal, en las que criticó la "soberbia" de la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, después de que ésta afeara el "tufo machista" de unas afirmaciones del presidente de Vox sobre un posible cambio de candidato por parte del PP.

"Pero, ¿a quién me recuerda esto? En cuanto le dicen algo 'machismo', aparte de las profesoras, muchas de las que padecen los chavales que están por aquí, que en los institutos tienen que estar aguantando... de todo, porque es que decís cualquier cosa y 'machistas'. ¿A quién os recuerda? Esta es la Irene Montero de Extremadura", apuntó Abascal.

Para CCOO, el profesorado, que dedica su vida a la formación y el acompañamiento de generaciones, "merece respeto por su labor" y "no descalificaciones gratuitas". "Un dirigente político que insinúa, directamente o por omisión, que ciertas profesoras o maestros merecen menos consideración, daña la moral colectiva del sistema educativo".

Al mismo tiempo, ha expuesto que la mención "específica" a las mujeres docentes extremeñas o la alusión "negativa" hacia cualquier grupo concreto "atenta contra los valores de igualdad y equidad". "Extremadura y el conjunto de España necesita políticas de reconocimiento a sus docentes, inversión y dignificación para el sector educativo. Atacar verbalmente a quienes educan es atacar el futuro de nuestra región", ha resaltado.

Propuestas, no humillaciones

De igual modo, ha sostenido que la política electoral no puede desarrollarse "creando enemigos sociales"; y que debería centrarse en propuestas, "no en humillaciones ni en discursos que fomentan la división y atentan contra el clima de convivencia en nuestras aulas y el respeto profesional".

Y es que, para CCOO, declaraciones de este tipo pueden tener "un efecto intimidatorio", generar "descrédito" hacia el profesorado y coartar su libertad de enseñanza, especialmente en un contexto donde ya existen movilizaciones docentes en Extremadura por reivindicaciones que tilda de "legítimas" como la homologación salarial y la mejora de condiciones laborales.

Por todo ello, desde CCOO Enseñanza de Extremadura exigen una rectificación "pública inmediata" de Santiago Abascal y de Vox, y reclaman a todas las fuerzas políticas un compromiso "formal" con el respeto a la labor docente, la defensa de la escuela pública y la eliminación de discursos que puedan fomentar "hostilidades" hacia los profesionales de la educación.

Por último, invita a la ciudadanía, al profesorado y a las familias a movilizarse en defensa de la "dignidad" de la docencia, de la igualdad de trato y de un proyecto educativo basado en valores democráticos, inclusivos y respetuosos.