Los contratos de alquiler que se revisen en 2026 en Extremadura tendrán que pagar unos 960 euros más al año

Los contratos de alquiler que se revisen el año que viene en Extremadura se encarecerán, de media, hasta 960 euros anuales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a los que ha tenido acceso Europa Press.

Según las cifras recabadas por el departamento gubernalmental que dirige Pablo Bustinduy, los 632.369 contratos que finalizan en todo el país en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas, si bien la cifra ascendería a 2,7 millones si se suman quienes potencialmente verían terminar su contrato en 2027.

Los cálculos del ministerio apuntan a un encarecimiento medio de 1.735 euros en las rentas de alquiler, aunque la variación entre comunidades autónomas es muy amplia. El informe advierte de que en Baleares la subida alcanzaría los 4.615 euros, la mayor del país, mientras que, en el otro extremo, Melilla registraría 328 euros. Extremadura (960) estaría en las quinta posición comenzando por la parte inferior del ranking.

Entre las regiones más moderadas

Tras Baleares se sitúan Comunidad Valenciana (2.686,05 euros), Canarias (2.267,44), Comunidad de Madrid (2.042,04), Cantabria (1.969,15), Andalucía (1.952,04), La Rioja (1.408,02), Castilla-La Mancha (1.130,81), Asturias (1.087,20) y Murcia (1.012,95).

Por debajo de los mil euros figuran Galicia (980,37), Extremadura (960,77), Castilla y León (902,22), Aragón (831,61), Ceuta (784,07) y Melilla (328,65).

Cataluña queda excluida del estudio al contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. También se excluyen País Vasco y Navarra por su régimen foral, que impide su inclusión en el Panel de Hogares utilizado para el análisis.

El mayor número de contratos que expiran en 2026 se registra en Madrid, con 145.881 contratos y 404.090 personas afectadas. Le siguen Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 y 213.728) y Comunidad Valenciana (62.523 y 155.057).

Subidas acumuladas del 34% desde 2020

Informes de Idealista reflejan que entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio ofertado del alquiler ha pasado de 10,8 euros/m² a 14,5 euros/m², lo que supone una subida del 34,3% en cinco años.

Además, los microdatos de la última Encuesta de Condiciones de Vida indican que el 36,42% de los hogares en alquiler destina más del 30% de su renta disponible al pago de la vivienda.

Ante este escenario, Sumar ha defendido una renovación automática de los contratos que finalizan en los próximos meses, con la única subida del IPC, con el objetivo de proteger a los inquilinos de la escalada de precios del alquiler. Fuentes de la formación señalan a Europa Press que siguen a la espera de una respuesta de su socio de Gobierno, el PSOE, ante una situación que afecta a más de un millón y medio de personas.

"Los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y concretamente del mercado del alquiler. Es una emergencia y nuestra obligación es actuar frente a ella, no resignarnos", han remarcado.