"Defendemos avanzar hacia la prohibición de la caza de manera progresiva y planificada"

Regresan a los comicios autonómicos tras la ausencia de 2023, ¿a qué se debió?

En 2023 no pudimos concurrir por problemas burocráticos. Concretamente, por no haber podido atender a una subsanación requerida en tiempo y forma.

¿Cuáles son las principales propuestas que quieren trasladar al electorado extremeño?

En primer lugar, sobre los animales, planteamos una nueva Ley de Protección Animal que sustituya la norma de 2002, junto con la abolición de todos los espectáculos y festejos con animales, el fin de las subvenciones y beneficios fiscales a la caza, la prohibición del uso de perros y otros animales para cazar y el cese inmediato de la caza en Monfragüe. También proponemos retirar la actividad cinegética de las escuelas y garantizar políticas de bienestar animal alineadas con criterios éticos y científicos. Sobre el medioambiente, queremos implementar un modelo energético sostenible y bien planificado, con soluciones de almacenamiento, refuerzo de la red y aprovechamiento real de las renovables. Proponemos frenar la proliferación de macrogranjas y adoptar medidas eficaces frente a los incendios, incluyendo la prohibición de cazar durante 30 años en zonas quemadas cuando existan indicios de intereses cinegéticos. Y en cuanto a las personas, medidas para combatir la alta tasa de pobreza y exclusión en Extremadura, como acuerdos con comercios para precios bonificados en alimentos, huertos urbanos ecológicos, un mínimo vital de agua, y un plan contra la pobreza energética con precios sociales, rehabilitación de viviendas e impulso al autoconsumo. En materia de vivienda, un plan de recuperación rural que conecte a personas y familias con municipios despoblados.

"Proponemos el cese inmediato de la caza en Monfragüe y retirar la actividad cinegética de las escuelas"

Se plantean como "claro” objetivo conseguir representación en la Asamblea. Partiendo de los resultados que han obtenido en elecciones anteriores (menos del 1%) y que la barrera para entrar en el parlamento extremeño está en el 5% ¿lo cree realmente factible?

Sin duda es un reto, y daremos todo de nosotros como hacemos con cada campaña con los humildes recursos que tenemos. No obstante, nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de extremeños dándonos a conocer en la tierra, independientemente de los resultados electorales.

¿Por qué cree que es especialmente importante que un partido animalista tenga representación en una región como Extremadura?

Porque es una región donde la explotación animal está profundamente arraigada. Existe alta concentración de festejos taurinos, tradición cinegética y expansión de macrogranjas, a lo que se suma una elevada vulnerabilidad social. Todo ello hace imprescindible una voz que garantice que las decisiones públicas no sigan favoreciendo prácticas que perjudican al territorio, la biodiversidad y a las propias familias extremeñas.

Proponen una nueva ley de bienestar animal autonómica porque consideran que la actual se ha quedado “obsoleta”, ¿qué medidas considera que debería incluir la nueva normativa?

Consideramos que la nueva ley autonómica debe garantizar una protección real y actualizada de los animales según la sensibilidad contemporánea, incorporando medidas como la abolición de todos los espectáculos y festejos que impliquen su sufrimiento, un control poblacional ético mediante programas CER [Captura, Esterilización y Retorno] bien financiados, la prohibición del uso de perros y otros animales para cazar y un marco sancionador claro y eficaz frente al maltrato y el abandono. También debe incluir la correcta gestión de colonias felinas o campañas de sensibilización.

La elevada implantación que tienen la caza o la tauromaquia en la comunidad autónoma, ¿no es un lastre para un partido animalista a la hora de ganar votos respecto otros territorios?

Creemos que ocurre justo lo contrario. Precisamente porque en Extremadura la caza y la tauromaquia están tan implantadas, es más necesario que nunca que exista una alternativa política que cuestione esos modelos y defienda a los animales desde una perspectiva moderna. Cada vez más extremeños están cansados de que se utilice la tradición como excusa para justificar el sufrimiento animal, y muchos no se sienten representados por un sistema político que sigue financiando prácticas que no comparten. La presencia de Pacma serviría para dar voz a una parte de la población silenciada.

"Precisamente porque en Extremadura la caza y la tauromaquia están tan implantadas, es más necesario que nunca que exista una alternativa política que cuestione esos modelos"

¿Considera que las alrededor de 13.000 firmas recabadas en Extremadura hace solo unos meses para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclamaba eliminar la protección cultural sobre la tauromaquia prueba que sí que hay un sustrato electoral en el que recabar votos?

Sí, lo consideramos una prueba clara. Que en Extremadura se hayan recogido tantas firmas para apoyar la ILP demuestra que una parte importante de la ciudadanía ya no respalda prácticas como la tauromaquia. Hay miles de extremeños dispuestos a posicionarse públicamente contra el maltrato animal, incluso en una comunidad donde tradicionalmente se ha asociado la identidad cultural a la tauromaquia. Para nosotros es una señal inequívoca de que existe un sustrato electoral real, creciente y con ganas de ser representado.

"Cada vez más extremeños están cansados de que se utilice la tradición como excusa para justificar el sufrimiento animal"

Hablan de eliminar las subvenciones y beneficios fiscales al sector cinegético, ¿cree que de alguna forma se les privilegia desde la administración regional?

Sí, creemos que el sector cinegético ha sido claramente privilegiado por la administración durante años. No solo recibe subvenciones y beneficios fiscales directos, sino que además se han tomado decisiones políticas que refuerzan su posición, como declarar la montería, la rehala o la cetrería como Bien de Interés Cultural. A esto se suma que muchas políticas ambientales y de gestión del territorio se diseñan pensando en favorecer a este sector, incluso cuando afecta negativamente a la biodiversidad.

"El sector cinegético ha sido claramente privilegiado por la administración durante años"

¿Defendería ir un paso más allá y prohibir la caza?

Sí, defendemos avanzar hacia la prohibición de la caza de manera progresiva y planificada. Creemos que no es compatible hablar de biodiversidad, protección del entorno y bienestar animal mientras se siga permitiendo matar animales por ocio. Ahora bien, somos conscientes de que Extremadura necesita alternativas económicas y de gestión del territorio para sustituir ese modelo, y por eso planteamos un proceso de transición. El objetivo final debe ser una Extremadura donde la vida silvestre se respete y proteja.

¿Qué plantean en materia energética?

Un modelo distinto al que ha seguido Extremadura en los últimos años. Apostamos por una planificación seria y a largo plazo que permita aprovechar realmente la enorme producción renovable de la comunidad, evitando el desperdicio de energía que ya ha provocado saturaciones de la red y episodios como el reciente apagón. Buscamos soluciones de almacenamiento, refuerzos en zonas vulnerables y que la energía sea más accesible: proponemos un plan contra la pobreza energética que garantice precios sociales y viviendas más eficientes.

¿Son partidarios de que la Central Nuclear de Almaraz siga funcionando más allá de 2028?

No. Consideramos que España en general y Extremadura en particular no debe prolongar su dependencia de este modelo. La transición debe hacerse de forma responsable, con planificación, alternativas y garantías para los trabajadores, pero entendiendo que el futuro energético extremeño debe basarse en renovables bien gestionadas; no en infraestructuras nucleares.

"No somos partidarios de prolongar el funcionamiento de la Central e Almaraz más allá de 2028"

¿Con qué formaciones vería más factible llegar a acuerdos a día de hoy en el parlamento extremeño?

Actualmente no barajamos esa posibilidad.