Detienen en Torrevieja a una pareja por una megaestafa de alquileres con víctimas en Extremadura

Un hombre de 36 años y una mujer de 44, pareja sentimental, han sido detenidos por la Guardia Civil en Torrevieja acusados de 49 delitos de estafa y cuatro de usurpación de estado civil. La pareja, estaba fugada de la Justicia y tenía más de 60 órdenes judiciales en vigor; presuntamente estafó a 53 víctimas de varias provincias españolas, incluyendo Badajoz y Cáceres.

El modus operandi consistía en responder a anuncios de personas que buscaban alquiler, ofreciéndoles viviendas que no existían a precios muy bajos. Solicitaban documentación personal y enviaban contratos falsos e identidades de víctimas anteriores suplantadas. Una vez ganaban su confianza, las guiaban para realizar pagos mediante códigos de retirada de efectivo sin tarjeta, cobrando el dinero de inmediato en cajeros de Torrevieja.

Los detenidos, que utilizaban esta actividad como su principal medio de vida desde al menos 2015, también empleaban los datos personales de sus víctimas para contactar a nuevos perjudicados y dar de alta numerosas líneas telefónicas.

Tras el registro de su domicilio en noviembre, donde se intervinieron numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva, la pareja fue puesta a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Torrevieja decretó el ingreso en prisión para ambos.

25 líneas de teléfono

Durante el registro de la vivienda los agentes intervinieron material correspondiente a 25 líneas telefónicas diferentes, cinco teléfonos móviles, dos tabletas electrónicas, ropa presuntamente utilizada en la comisión de los hechos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva. También se localizaron 20 gramos de marihuana y restos recientes de consumo de cocaína, según ha informado la Guardia Civil.