Unas 30 empresas extremeñas podrán recibir hasta 100.000 euros para pasarse a la inteligencia artificial

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a financiar actuaciones basadas en la implantación de herramientas o aplicaciones de Inteligencia Artificial para impulsar la digitalización de las pymes extremeñas, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria por importe de dos millones de euros. En concreto, se estima que unas 30 pequeñas y medianas empresas puedan resultar beneficiarias.

Según ha informado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, la cuantía de la ayuda consistirá en un porcentaje del el 85% de la inversión subvencionable, con un máximo de 100.000 euros por entidad beneficiaria, independientemente del número de actuaciones que vaya a llevar a cabo. La financiación de estas ayudas, que permitirán "modernizar el tejido empresarial extremeño", se establece en el marco de los recursos retornados a España procedentes del Programa Operativo Feder 'Iniciativa PYME 2014-2020'.

Beneficiarios

Con estas ayudas, las empresas podrán incorporar tecnologías como chatbots, análisis predictivo, sistemas de recomendación, automatización robótica de procesos, aplicaciones de ciberseguridad basadas en IA, herramientas de gestión de recursos humanos, asistentes de decisión y planificación, o sistemas de inteligencia artificial generativa. Podrán beneficiarse todas las pymes con centro productivo en Extremadura, incluidos autónomos, agrupaciones de empresas y uniones temporales de empresarios (UTEs),

"En Extremadura, la adopción de tecnologías digitales, y en particular de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial (IA), es esencial para superar los retos que enfrentan estas empresas y para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital para modernizar los sectores productivos, fomentar la innovación, mejorar la eficiencia y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico", sostiene el Gobierno regional en la reseña del acuerdo.