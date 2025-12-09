Extremadura recurre ante el Supremo el decreto que endurece la creación de universidades privadas

La Junta de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 905/2025 del Gobierno que endurece los requisitos de creación de universidades privadas, alegando que las condiciones impuestas, como el mínimo de estudiantes y doctores, resultan inviables para la región y suponen una "injerencia" a las competencias autonómicas por parte del Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

La interposición de este recurso contra la normativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, al considerar que esta introduce "cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias" de las comunidades en este ámbito. "Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma", ha manifestado su portavoz, Elena Manzano.

Alegaciones

Sobre este asunto, Manzano ha explicado que están en desacuerdo con el procedimiento de urgencia usado para sacar adelante esta normativa, ya que "no había necesidad alguna", y ha criticado que no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que "son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria". Sobre el contenido, ha dicho que el Ministerio impone unas condiciones que dificultan la creación de universidades privadas.

"Con esta modificación, se supone que es para incrementar la calidad de las instituciones universitarias, pero las modificaciones van a provocar justo lo contrario, la limitación de su implantación y no van a conseguir nada de lo que pretenden", ha recalcado. En este sentido, ha destacado la exigencia de un mínimo de 4.000 estudiantes y de doctores que se necesitarían para las universidades, lo que a su juicio afectaría especialmente a la región. "Como profesora universitaria, esto sería muy difícil de cumplir", ha advertido.

Informe favorable

Entre otras cuestiones de carácter técnico, el Ejecutivo autonómico pide la eliminación de la obligación, con carácter previo, de contar con el informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria. No entiende que haya que acudir a órganos "externos" cuando las competencias son de la Junta. También están en contra del carácter "retroactivo" de la norma para los proyectos que se iniciaron con el real decreto anterior.

Asimismo, reclama la eliminación de la condición de 'universidades de especiales características' para aquellas que impartan más del 80% de su actividad docente en títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y programas de Doctorado bajo el modelo docente virtual o híbrido. A preguntas de los medios, la portavoz se ha mostrado confiada en que el fallo del Supremo sea favorable a la Junta de Extremadura y espera que otras comunidades autónomas también recurran el Real Decreto.

"Hay una extralimitación competencial muy clara de ese decreto en la autonomía de nuestra comunidad autónoma, en la competencia de nuestra comunidad autónoma, a la hora de regular esta materia, y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva, por supuesto, a favor de nuestra región", ha apostillado Manzano.

Universidades en el aire

Cabe destacar que la normativa estatal, que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, deja en el aire dos de los cuatro proyectos de universidades privadas que en la actualidad se están tramitando en Extremadura. En concreto, se trata de los que todavía no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), pues a priori son los que deberán regirse por la nueva normativa.

Por una parte está la Universidad Europa de Extremadura, promovida por Iniciativa Educativa Extremadura, que planea una oferta de 11 carreras con Medicina, Farmacia y Enfermería como reclamo principal y sede en Cáceres; y por otra, el proyecto de la Universidad CEU Núñez de Balboa, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y con sede en Jerez de los Caballeros, que plantea una oferta de 11 grados (Ciberseguridad y Filosofía, entre ellos), nueve másteres y dos doctorados, todo en la modalidad virtual.