Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas

La Junta de Extremadura pone en marcha una nueva línea de ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en el ámbito rural y se autoriza la primera convocatoria con una dotación de cuatro millones de euros en cuatro anualidades (2026-2029).

Según ha informado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, las subvenciones cubrirán el 50% del presupuesto de las obras, porcentaje que se elevará hasta el 70% cuando los solicitantes sean jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales o unidades familiares con alguna persona en situación de vulnerabilidad. De esta forma, la cuantía máxima que podrá recibir cada beneficiario será de 14.000 euros para viviendas unifamiliares y de 9.000 euros para viviendas situadas en bloques de pisos.

Las actuaciones

El decreto tiene por objeto la financiación de actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, de eficiencia energética, de conservación y de habitabilidad en viviendas. En concreto, hace referencia a las actuaciones de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; la conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías; adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene; mejoras de eficiencia energética yde accesibilidad.