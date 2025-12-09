Gallardo sostiene que el 21D habrá “sorpresas” y sitúa la ciencia y la industria como ejes de su proyecto para Extremadura

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado “convencido” de que el Partido Socialista será la fuerza más votada en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pese a las encuestas desfavorables. Ha defendido que “el mejor sondeo es la calle” y que en ella percibe “mucha ilusión” y un “voto oculto” que, asegura, no reflejan los estudios demoscópicos.

Ha criticado, además, que Extremadura se haya utilizado “como conejillo de Indias” por parte de la dirección nacional del PP a la hora de plantear elecciones anticipadas y ha señalado que “a Extremadura ya no se la utiliza”. Según ha dicho, el día 21 “habrá sorpresas”.

Durante una entrevista en Onda Cero, Gallardo ha sostenido que percibe “una enorme decepción” con la gestión de María Guardiola y ha acusado al PP de no haber impulsado “ni una sola obra propia” en dos años y medio. También ha criticado el deterioro de la sanidad pública, las carencias en transporte escolar en zonas rurales y un crecimiento del empleo “diez veces menor que en España”.

Respecto a las encuestas, ha señalado que las empresas demoscópicas “no han tenido sus mejores resultados” y que, en esta ocasión, “tampoco”. Sobre el CIS, ha afirmado que “no puede ser oro cuando beneficia al Gobierno y plomo cuando perjudica a la oposición”.

Caso David Sánchez y su aforamiento

Preguntado por la denuncia que afecta al hermano del presidente del Gobierno, Gallardo ha insistido en que “todo parte de una denuncia falsa” presentada por Manos Limpias tras su llegada a la Secretaría General del PSOE. Ha denunciado una estrategia de “plataformas ultras” y PP, Vox, Abogados Cristianos o Hazte Oír para “acabar con su prestigio”.

Ha reconocido que su aforamiento no se explicó “bien”, pero ha reiterado que su objetivo era debatir con Guardiola en la Asamblea.

Plan Extremeño de apoyo a la investigación

En su jornada de este martes en Cáceres, Gallardo ha anunciado que el PSOE aprobará un Plan Extremeño de Innovación y nuevos incentivos tecnológicos para ampliar y fortalecer los parques científicos y tecnológicos de la región.

Durante su visita a distintos laboratorios de la Universidad de Extremadura, ha destacado “el enorme talento y potencial” de la comunidad científica y ha lamentado la falta de apuesta del actual Gobierno autonómico por la investigación y la juventud. “No hay sociedad que pueda crecer sin que la investigación se quede aquí”, ha asegurado.

Ha avanzado medidas para conectar la universidad con los centros tecnológicos y las empresas, retener talento y crear oportunidades laborales cualificadas.

Impulso a los parques tecnológicos

Gallardo ha defendido la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cáceres, que considera que se ha “quedado pequeño”, y la llegada de nuevas empresas innovadoras que generen empleo de calidad.

Ha visitado también las obras del Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético (CIIAE), con una inversión estatal de 75 millones y donde trabajarán 100 investigadores. Ha subrayado que en esta infraestructura “pueden descubrirse las claves para almacenar sin límite la energía renovable o producir hidrógeno verde”.

A su juicio, la región tiene una oportunidad histórica con proyectos como las fábricas de cátodos de Badajoz y Mérida, la gigafactoría de Navalmoral o la transformación del litio en Cañaveral.

Gallardo ha apelado al voto recordando que los extremeños deben elegir entre “un gobierno que invierte en I+D o uno que no hace nada; entre atraer industria o quedarnos atrás; entre ofrecer un futuro a nuestra gente joven o seguir perdiendo población”.