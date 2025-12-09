Guardiola marca distancia con Vox y reprende al PSOE: "Es la primera vez que hay un candidato que se presenta a unas elecciones imputado"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha marcado distancias esta mañana con Vox y ha vuelto a reprender al PSOE por la causa judicial abierta contra el líder de la formación en la región, Miguel Ángel Gallardo: "Es la primera vez que hay un candidato que se presenta a unas elecciones imputado".

De esta forma ha respondido a las declaraciones del socialista, que previamente había asegurado este martes que el PP y Vox son como "el dúo Pimpinela", que parece que están enfadados pero que volverán a pactar tras las elecciones del 21 de diciembre para "recortar derechos", profundizar en el negacionismo y privilegiar a los más ricos.

Tras estas palabras, Guardiola ha señalado que "no tengo nada que ver con el programa que plantea Vox", remarcando sus distancias con la formación de Abascal, y ha asegurado en que el programa del PP "pisa la tierra porque hemos escuchado a la gente y no hay ni un solo derecho en esta región que se haya recortado o que haya dado marcha atrás con nuestro gobierno, ni uno solo de nuestros derechos", ha recalcado. "Lo único que hemos hecho es crecer y avanzar; las más de 600 medidas del programa electoral contribuyen a seguir mejorando la vida de los extremeños, como ya hemos empezado a hacer durante estos dos años y medio".

Lo que sí es inédito, ha dicho Guardiola, es que se presente a unas elecciones "un candidato imputado; me parece ya una falta de respeto tremenda a los electores, pero es que no se conforma con eso, sino que miente a todo el mundo, no se ha leído nuestro programa", ha respondido la popular a las críticas socialistas.

La candidata ha hecho estas declaraciones a los medios a las puertas de la Residencia Cervantes de Cáceres, que acogerá el futuro centro de atención a pacientes con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

El caso del fiscal general del Estado

Guardiola también ha calificado de "vergüenza" el caso del fiscal general del Estado, cuya sentencia condenatoria se ha dado a conocer este martes por parte del Tribunal Supremo por revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--. "Me parece una vergüenza para las instituciones, me parece una historia negra en nuestra democracia, me parece una mancha importante a una institución que tenía mucho prestigio en nuestro país; los políticos no estamos por encima de las instituciones", ha señalado.