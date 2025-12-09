Inclusión sin barreras: la coalición UED-SyT pide romper tabúes y reforzar apoyos en Extremadura

El candidato de Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (UED-SyT) que lidera la lista por de Cáceres, Óscar Pérez, se ha reunido este martes con la Asociación Extremeña de Emprendedores con Discapacidad (AEEXD), en un encuentro centrado en las necesidades y reivindicaciones del colectivo.

Reivindicaciones y propuestas compartidas

Durante la reunión, Óscar Pérez ha escuchado las demandas de los emprendedores y ha intercambiado ideas y propuestas con la asociación, con el objetivo común de avanzar hacia una inclusión real y efectiva de las personas con algún tipo de discapacidad en Extremadura.

Desde la formación señalan que, en una sociedad cada vez más competitiva, resulta especialmente difícil que quienes cuentan con un grado de discapacidad puedan emprender o acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Por ello, consideran imprescindible impulsar políticas que garanticen mayor participación, transparencia y equidad.

El partido defiende que solo mediante un entorno inclusivo podrán derribarse los tabúes que aún persisten en torno a la salud mental, la movilidad reducida u otras realidades que forman parte de la diversidad social.

“Apoyo real y oportunidades reales”

UED-SyT sostiene que las personas con discapacidad no deben ser tratadas con desprecio, condescendencia ni marginalidad, sino contar con apoyo real, oportunidades reales y una sociedad que reconozca su valor, su capacidad y su derecho a participar plenamente en todos los ámbitos.

La formación afirma que trabaja para lograr una igualdad auténtica, donde cada persona pueda desarrollarse, emprender y vivir con dignidad, “sin etiquetas y sin barreras”.

Protección de la cultura

Por otro lado, también este martes, el candidato de UED-SyT a la Asamblea de Extremadura, Juan Viera, ha subrayado “la necesidad urgente de proteger, financiar y difundir la cultura creada desde la base social y trabajadora de Extremadura”. A su juicio, esta producción cultural —presente en la música, la literatura, el teatro, la pintura y otras artes— constituye “un patrimonio vivo que no puede seguir fuera de las prioridades institucionales”.

Viera defiende que la cultura popular extremeña, desarrollada cotidianamente por colectivos, grupos de teatro, clubes de lectura y creadoras y creadores que trabajan de forma desinteresada, se mantiene al margen del circuito mercantil y preserva valores comunitarios esenciales. Frente a ella, denuncia que desde hace décadas se impone un modelo cultural centralista que prioriza la rentabilidad económica y difunde lo que califica como “cultura del olvido”, alejando a Extremadura de sus propias raíces.

Memoria histórica silenciada

El candidato recuerda que hechos fundamentales de la historia extremeña, como el 25 de marzo, la Masacre de Badajoz o el expolio de recursos naturales, fueron silenciados durante años y solo recientemente están siendo recuperados gracias a la labor de autores como Víctor Chamorro, Manuel Cañada o Pablo Guerrero, así como de asociaciones como la del 25 de Marzo.