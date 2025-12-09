La Junta destina siete millones de euros a modernizar los regadíos en Extremadura

La Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria de las ayudas contempladas en el Decreto 129/2025, de 9 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas a las instalaciones de regadío, por importe de siete millones de euros. En concreto, se convocan las subvenciones del programa II, para la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras hídricas, y del programa III, para la mejora y modernización de regadíos.

Las beneficiarias de esta financiación son las comunidades de regantes y otras comunidades de usuarios de aguas vinculadas al regadío, que sean corporaciones de derecho público adscritas al organismo de cuenca y situadas en la región, según la reseña del acuerdo alcanzada en la reunión del Consejo de Gobierno. La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Los programas

El programa II dispone de un presupuesto de tres millones de euros. La finalidad de las ayudas es contribuir a una gestión eficiente del agua y fomentar el uso de fuentes de energías renovables, por lo que se subvencionarán, entre otras inversiones, tomas y captaciones de agua, sustitución de bombas, estaciones elevadoras, balsas de regulación, dispositivos de medición de agua, instalaciones de energías renovables, equipos de vigilancia, casetas, centros de control o auditorías energéticas. La cuantía de la ayuda en ningún caso superará el 100% del importe de la inversión, ni los 540.000 euros por convocatoria y entidad beneficiaria.

Por otro lado, también disponen de subvención aquellas inversiones en tecnologías de la información y la comunicación que mejoren la gestión del riego, infraestructuras para evitar pérdidas de agua, instalaciones de bombeo, equipos de filtrado, balsas de riego o instalaciones de energías renovables, vinculadas al Programa III. Las ayudas para este programa se cifran en cuatro millones de euros. Los beneficiarios no podrán percibir más de 100% del importe del coste subvencionable ni superar los 360.000 euros por convocatoria y entidad receptora.