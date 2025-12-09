Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de diciembre de 2025

Ovejas merinas en el Salón Ovino de Castuera.

Ovejas merinas en el Salón Ovino de Castuera. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Lonja de Extremadura, martes 9 de diciembre de 2025

Lonja de Extremadura, martes 9 de diciembre de 2025

Lonja de Extremadura, martes 9 de diciembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  2. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  3. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  4. La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
  5. Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
  6. ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
  7. El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
  8. Iberdrola moviliza 68 millones en Extremadura: cuatro proyectos de almacenamiento y mayor bombeo en Torrejón

Cuando los vecinos no eligen al alcalde

Cuando los vecinos no eligen al alcalde

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de diciembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de diciembre de 2025

"Defendemos avanzar hacia la prohibición de la caza de manera progresiva y planificada"

La venta de casas a extranjeros se triplica en Extremadura, con marroquíes y rumanos en cabeza

La venta de casas a extranjeros se triplica en Extremadura, con marroquíes y rumanos en cabeza

Secretario de la comunidad musulmana: «Talayuela es un pueblo muy acogedor, hay una convivencia para estudiarla»

Secretario de la comunidad musulmana: «Talayuela es un pueblo muy acogedor, hay una convivencia para estudiarla»

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

Unidas advierte del "bloqueo político" al que condena a Extremadura el "pulso" entre Feijóo y Abascal

'Reanima': El proyecto que enseña a los niños extremeños a salvar vidas

'Reanima': El proyecto que enseña a los niños extremeños a salvar vidas

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026

Extremadura sigue impulsando los "pueblos inteligentes": 1,5 millones en ayudas para 2026
Tracking Pixel Contents