Miles de personas visitan este pequeño pueblo extremeño por su Navidad: hasta cuatro kilómetros de retenciones

La iluminación especial de Navidad en Sagrajas (Badajoz) se ha convertido un año más en uno de los grandes atractivos de la provincia, hasta el punto de colapsar por completo los accesos al pequeño poblado durante el puente festivo. El alcalde pedáneo, Genaro Gil, relata con sorpresa y cierto alivio que tras unos días de enorme intensidad, el pueblo comienza a recuperar la normalidad: "Durante el puente ha aumentado un 100% con respecto al año pasado", desvela.

Según los cálculos municipales, la afluencia ha sido inédita. Gil detalló que cada día pasaron por las calles del pueblo "5.000 o 6.000 personas diarias o, incluso, más", apoyándose en el recuento del tráfico, que fue aún más elocuente: "La media de coches que ha habido ha sido más de mil coches, mucho más de mil coches". Tanto fue así que, en algunos momentos, estuvieron durante más de una hora "saliendo coches sin parar del pueblo".

Colapso de la carretera

El domingo se vivió la situación más crítica. Las entradas quedaron completamente saturadas y se formaron cuatro kilómetros de retenciones, hasta el punto de obligar a un cierre temporal del acceso. "Se optó por precaución y por seguridad cortar la entrada de Sagrajas y darle fluidez al tráfico", explica el alcalde. El motivo no fue únicamente la congestión, sino la presencia de vehículos de emergencia atrapados en la carretera: "Hubo una ambulancia también retenida". Tuvo que ser escoltada por la Guardia Civil "para poder salir de toda la retención que había".

La medida se mantuvo alrededor de dos horas, y aunque el sábado también se registraron largas filas, solo el domingo resultó necesario cortar el acceso. Aun así, la cifra final es contundente: "En el puente, pues entre 15.000 y 20.000 personas han pasado por aquí", una cantidad que duplica la del año anterior. Para gestionar el flujo de coches y peatones, tanto Guardia Civil como Policía Local reforzaron su presencia durante todo el fin de semana. Este año, destaca Gil, "ha habido agentes de la Guardia Civil y de Policía Local, tanto sábado, domingo y lunes", con "tres patrullas" de la primera y "una" de la segunda.

Aparcamientos ampliados

Ante semejante volumen, el municipio había habilitado y ampliado varias zonas de aparcamiento. Una de ellas permite acoger "200 coches", mientras que la situada junto al polideportivo alcanza "unos 700-800 coches". También se ha reforzado la señalización y se trabaja ya en un nuevo reordenamiento del tráfico, tras una reunión conjunta celebrada en la mañana de este martes con los cuerpos policiales para establecer "una única entrada y una única salida".

La oferta de ocio y restauración también ha crecido este año de forma notable. Mientras que en 2024 había apenas dos o tres puestos, este año se han instalado entre cinco y seis: "Puesto de bocadillos de jamón, churrería, castañas asadas, algodón de azúcar, castillos hinchables, hamburguesería y turronero", enumera el alcalde, satisfecho por el ambiente creado.

Imagen de una de las calles más transitadas de Sagrajas (Badajoz) durante el lunes 8 de diciembre. / J. H.

Robo de decoración

No obstante, la celebración se ha visto ensombrecida por algún robo de adornos navideños en diferentes calles del pueblo. Un hecho que ha causado notable indignación entre los vecinos. Gil lamenta profundamente estos actos vandálicos: "Es una cosa que nos molesta, porque se hace con ilusión y con trabajo para que venga gente a robar".

Entre los elementos sustraídos o dañados, destaca la figura de un Papá Noel robado valorado en 50 euros y "un iglú con varios destrozos", además de otras decoraciones cuyo detalle no ha concretado: "Han robado también más decoración". Los robos se produjeron en Ronda Sur y calle de la Torre, según confirma Genaro Gil. Aunque no se formalizará denuncia, el malestar es notable. "Ya no es el dinero en sí, sino el hecho de que te han robado con lo que ha costado hacerlo", insiste.

A pesar de estos incidentes, el alcalde mantiene su invitación abierta a todos los visitantes, recordando que la iluminación podrá disfrutarse hasta el 7 de enero. Eso sí, recomienda a los vecinos de localidades próximas que acudan mejor entre semana: "En día de diario lo van a ver mejor, no van a tener problemas de aparcamiento", señala, convencido de que el espíritu navideño seguirá atrayendo a miles de personas durante las próximas semanas.