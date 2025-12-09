Un nuevo órgano velará en Extremadura por una investigación ética y respetuosa con la dignidad humana

Será el referente regional para abordar cuestiones sobre ética en la investigación científica y técnica, así como aquellas que afecten al desarrollo de la actividad investigadora, garantizando una buena práctica científica y promoviendo una conducta responsable. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes el Decreto 167/2025, de 2 de diciembre, por el que la Junta de Extremadura pone en marcha el Comité Ético de Investigación de Extremadura (CEIEx), tras su aprobación en Consejo de Gobierno y previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica de Extremadura.

Entre las funciones que asume el CEIEx se encuentran velar porque las actividades de investigación se realicen conforme a principios éticos y de responsabilidad social; emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica; y establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas.

Apoyo a investigadores

Asimismo, su finalidad es dar soporte a los investigadores en todas aquellas materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica, asumida a través de los comités éticos y subcomités especializados que integran el órgano. También velará por el respeto a los principios de dignidad humana, confidencialidad, no discriminación y proporcionalidad entre riesgos y beneficios esperados.

Con su puesta en funcionamiento, se persigue no solo abordar todas las cuestiones que se susciten en este ámbito, sino favorecer la coordinación de todos los órganos regionales ya creados que venían funcionando, e impulsar la constitución de otros vinculados a los agentes del SECTI.

El decreto publicado incluye además la aprobación del reglamento de composición, organización y funcionamiento del CEIEx, como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo. El reglamento se compone de 22 artículos divididos en cinco capítulos.

Protección de datos y confidencialidad

El reglamento establece obligaciones específicas para quienes integren el comité. Entre ellas:

Respetar el derecho a la intimidad y la naturaleza confidencial de los datos personales de pacientes y personas relacionadas, así como los datos profesionales de salud que formen parte de los casos o proyectos analizados.

y personas relacionadas, así como los datos profesionales de salud que formen parte de los casos o proyectos analizados. Mantener la confidencialidad sobre el contenido de las deliberaciones, incluso después del cese en sus funciones.

incluso después del cese en sus funciones. Firmar un compromiso de confidencialidad para cada caso analizado.

Órganos integrados en el CEIEx

El CEIEx incorpora como subcomité especializado al Comité Ético de Investigación Clínica Autonómico de Extremadura (CEICEx), órgano competente en investigación traslacional y clínica realizada en humanos en centros, servicios y establecimientos sanitarios de la región.

También se integran:

Los comités acreditados por la Dirección General competente en calidad sanitaria:

Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos de Badajoz (CEIm)

Comité de Ética en la Investigación con Medicamentos de Cáceres (CEIm)

Los órganos creados por la Universidad de Extremadura:

Comisión de Bioética y Bioseguridad (CBBUEX)

Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA)

El Comité Ético de Bienestar Animal (CEBA), constituido por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres.

Reglamentariamente, podrán constituirse nuevos subcomités especializados e integrarse en el CEIEx.

El CEIEx coordinará y prestará asistencia a todos los comités éticos y subcomités especializados regionales que se integren; impulsará la creación de nuevos organismos dentro de los agentes del SECTI; y asumirá las funciones que le encomiende el Consejo de Gobierno.

Composición

El CEIEx estará integrado por siete vocales independientes y neutrales, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en I+D+i. Serán seleccionados entre personas de reconocido prestigio en materias relacionadas con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica. Su mandato será de cuatro años, renovable una vez, sin posibilidad de permanecer más de dos periodos consecutivos.

Órganos de planificación y asesoramiento en I+D+i

Junto al CEIEx, continúan en funcionamiento:

La Comisión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura , como órgano de planificación de la I+D+i regional.

, como órgano de planificación de la I+D+i regional. El Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, como órgano de asesoramiento experto.

La incorporación del CEIEx al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, completa la regulación normativa pendiente para el desarrollo de la organización institucional en I+D+i prevista en la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura.