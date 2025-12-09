Luz verde a la nueva oferta de empleo público de la Junta de Extremadura con 2.376 plazas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público de este 2025, que esta formada por un total de 2.376 plazas, 500 más que el año anterior, y que podrán ser convocadas hasta 2028. En concreto, contempla 1.072 plazas para el Servicio Extremeño de Salud (811 para personal sanitario y 261 para gestión y servicios), otras 746 puestos para la Administración General (335 de funcionarios y 411 de personal laboral) y otras 558 plazas en el ámbito educativo

Según ha destacado la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, esta oferta es "la mayor desde que se tiene constancia de la aplicación de la tasa de reposición", es decir, desde "hace más de una década". Cabe indicar que estos puestos siguen sujetos a una tasa de reposición impuesta en los Presupuestos Generales del Estado desde 2012 y que se sitúa actualmente en un máximo del 120% en los servicios básicos y en el 110% en el resto.

"Nuestro gobierno se preocupa por el empleo público, saca las plazas y las convoca en tiempo, y esta será, por supuesto una gran convocatoria que se sacará lo antes posible", ha asegurado. En este sentido, Manzano ha recordado que "hace muy poquito" la Junta acumuló las ofertas de 2021, 2022 y 2023. Ofrecerá 1.644 plazas de las que se van a examinar los extremeños que estén preparando esas oposiciones en el año 2026.

Bomberos forestales

Por otra parte, la portavoz ha informado de que se modificará el acuerdo por el que se aprobó la oferta pública de empleo del año 2023, ya que las 138 plazas de bombero forestal conductor estaban al 50% y ahora pasarán a trabajar a jornada completa durante todo el año. "Convertimos así, en empleo estable, lo que durante muchos años fueron contratos estacionales. Mejoramos las condiciones laborales del sector y garantizamos el funcionamiento de un servicio público que consideramos fundamental, como es la prevención y la extinción de incendios durante todo el año", ha resaltado.