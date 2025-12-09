Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Óscar Fernández (Vox Extremadura): "El PP y el PSOE son lo mismo: votan lo mismo y roban lo mismo"

Les acusa de actuar “como un bloque” y critica que hayan tenido 87 votaciones coincidentes en la Asamblea regional durante la legislatura

Tilda a María Guardiola de "proabortista" por no eliminar las "listas negras" de médicos

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, este martes en Mérida.

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, este martes en Mérida. / C. V.

El Periódico Extremadura

Cáceres

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este martes en Mérida que PP y PSOE conforman “un mismo bloque” que, según ha dicho, boicotea el cambio político en la región. Desde la Puerta de la Villa, ha afirmado que “el bipartidismo es el problema, no la solución”, y ha denunciado lo que considera “la gran mentira del bipartidismo que lleva 42 años condenando a Extremadura al atraso”.

Críticas al “bipartidismo”

Fernández Calle ha señalado que, en su opinión, la coincidencia de voto entre populares y socialistas evidencia esa “alianza tácita”. Ha indicado que, en el Parlamento Europeo, ambos partidos han votado en la misma dirección “el 89 % de las veces”, y ha añadido que en la Asamblea de Extremadura “lo han hecho ya en 87 ocasiones” durante la presente legislatura.

Como ejemplo, ha apuntado a distintas propuestas impulsadas por VOX que, según ha expuesto, han sido rechazadas por PP y PSOE de forma conjunta, aunque no ha detallado el contenido concreto de dichas iniciativas durante su comparecencia.

Llamamiento a un cambio político

El candidato ha insistido en que los extremeños “necesitan un cambio real” y ha reiterado que, a su juicio, el bipartidismo “mantiene las mismas políticas que han frenado el desarrollo regional”. También ha defendido que VOX representa “una alternativa” frente a lo que describe como “un bloque que vota lo mismo y decide lo mismo”.

Noticias relacionadas y más

Fernández Calle ha enmarcado su intervención en plena campaña electoral para los comicios autonómicos del 21 de diciembre, en los que VOX busca aumentar su representación en la Asamblea de Extremadura.

TEMAS

