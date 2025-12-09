Los regionalistas afirman que el campo y la caza no se regalan, "se defienden"

El candidato a la Presidencia con Juntos por Extremadura Levanta, Raúl González, ha expuesto esta mañana ante la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) un paquete de medidas destinado a reforzar y proteger la actividad agraria y cinegética, que considera el principal motor económico, social y demográfico del territorio. González subrayó que tanto el campo como la caza deben "dejar de ser vistos como sectores secundarios o meramente culturales", puesto que representan "industria, empleo y soberanía" para las zonas rurales.

Cada euro del campo se queda en la región

Durante su intervención, González criticó la baja ejecución de los fondos europeos y avanzó que su formación garantizará la utilización al 100% del PEPAC, destinándolo especialmente a proyectos que llevan tiempo paralizados. También defendió que la transformación de productos como el ovino o el aceite extremeño se realice obligatoriamente en la región, al tiempo que reclamó protección para el olivar tradicional y así frenar la deslocalización y el "abandono del medio rural". Estas líneas programáticas de JXEL centraron su intervención ante la federación cinegética.

El candidato remarcó contundente que la riqueza generada en Extremadura debe permanecer en la comunidad y sostuvo que "no se puede permitir que la región se limite a exportar materia prima barata mientras otros obtienen beneficios a costa del trabajo extremeño".

González reafirmó igualmente su compromiso de aplicar íntegramente el Plan Estratégico Cinegético 2024-2029, elaborado por la Universidad de Extremadura y FEDEXCAZA, con el propósito de convertir la actividad cinegética en un sector con alto valor añadido, impulsando la industria cárnica vinculada a la fauna silvestre, la gastronomía, el turismo y un empleo estacional regulado.

Una crisis del porcino que exige respuestas urgentes

El candidato defendió que la caza constituye un sector económico clave que sostiene a numerosos municipios y que FEDEXCAZA representa no solo a quienes practican la actividad, sino también a "un conjunto de empleos, patrimonio y oportunidades de futuro que deben ser reconocidos desde la Junta". Aclaró además que el objetivo no es únicamente mantener las monterías, sino "promover industria, puestos de trabajo y exportaciones con sello extremeño".

En relación con el problema del furtivismo, advirtió que su formación lo combatirá mediante recursos y actuaciones concretas, y no "únicamente con declaraciones".

Por su parte, Fernando Baselga alertó durante el encuentro sobre la amenaza que supone la expansión de la peste porcina, recordando que el foco se encuentra ya cerca de Cataluña. Reclamó que se establezca “una línea roja” inmediata para proteger a la región, tal como se hizo en su momento con Extremadura, y subrayó la gravedad del riesgo si no se actúa con rapidez.

Para cerrar la reunión, Raúl González insistió en que JXEL "no formula promesas a largo plazo", sino que "pretende comenzar a trabajar desde este mismo momento". Señaló que el mundo rural no puede "supeditarse a calendarios electorales" y afirmó que la recuperación de Extremadura pasa necesariamente por el campo y la caza.