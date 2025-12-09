Estas son las ayudas que pretenden salvar negocios y mantener vivos los pueblos de Extremadura

Luchar contra la despoblación en zonas rurales con especiales dificultades demográficas. Con este objetivo encima de la mesa, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto por el que se regulan las subvenciones públicas destinadas a financiar las medidas del Plan de Acción ‘Yo-Repueblo’, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria, dotada con una cuantía total de 1.924.275 euros.

En concreto, este decreto contempla cinco líneas de ayudas:

Relevo empresarial para facilitar el traspaso y continuidad de negocios ya existentes (hasta 25.000 euros de ayudas). Comercio y servicios de proximidad, con ayudas para tiendas, farmacias, guarderías, entre otros (hasta 5.000 euros). Venta de productos y servicios básicos, incluyendo comercios ambulantes en municipios sin oferta comercial estable. Servicios de ocio, como bares o locales que promuevan la interacción social e intergeneracional. Activación social, con financiación para proyectos impulsados por asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que trabajen en el desarrollo rural.

Cuantía de las ayudas

La cuantía máxima para el relevo empresarial dependerá de la población del municipio, pudiendo recibir hasta 25.000 euros solicitantes de poblaciones con 300 o menos habitantes. En cuanto al resto de líneas, se destinan de máximo hasta 12.000 euros a explotaciones en titularidad compartida, 10.000 euros de tope a ayudas a la activación social, así como un máximo de 5.000 a solicitantes de ayudas a servicios.

Estas líneas se han establecido tras el análisis y seguimiento de la Estrategia ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. En esta línea, cabe destacar que estas ayudas se financiarán con recursos propios de la comunidad autónoma y del Fondo de Compensación Interterritorial, mientras que su procedimiento de concesión será por concurrencia competitiva. En la región, según datos oficiales extraídos del Informe del Banco de España de 2020, cuatro de cada diez municipios están en riesgo de despoblación severa.

El decreto señala que Extremadura ha experimentado un importante proceso de despoblación y éxodo rural desde la segunda mitad del siglo XX. Además, en la actualidad, la región enfrenta "un futuro marcado por el envejecimiento de la población". Ante esta situación, resulta imprescindible adoptar "medidas urgentes y efectivas" para revertir la tendencia y garantizar el desarrollo equilibrado de toda la región, con especial atención a municipios, entidades locales menores y pedanías con menos de 3.000 habitantes (aunque puedan depender administrativamente de municipios mayores de esta cifra).