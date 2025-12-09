Secretario de la comunidad musulmana: «Talayuela es un pueblo muy acogedor, hay una convivencia para estudiarla»

Los datos del Consejo General del Notariado, que registra todas las operaciones que tienen lugar en España, indican que el colectivo de origen marroquí es con diferencia el que más viviendas adquiere en Extremadura respecto a los nacidos en otros países. De cada diez casas que se venden a extranjeros en la región, dos pasan a su titularidad, la inmensa mayoría ya residentes en España, aunque hay un porcentaje casi testimonial de no residentes. En esta comunidad, la presencia de marroquíes es cada vez mayor, muy habitual ya en algunos núcleos por su mercado laboral. El Periódico Extremadura ha mantenido una charla con Yousef Meziane Yaala, secretario de la comunidad musulmana en Talayuela.

¿Qué porcentaje representa la población de origen marroquí en Talayuela?

Aproximadamente un 43%. Pero claro, es que muchas familias se trasladaron muy jóvenes y ya han tenido sus hijos aquí. Mis padres, por ejemplo, vinieron hasta Talayuela y al principio estuvimos viviendo en la finca La Barquilla. Llegué con 10 años, ahora tengo 36. Uno de mis hermanos vino con 6 años y el otro nació aquí. Nuestro vínculo más fuerte es con Extremadura, con Talayuela, porque para nosotros Talayuela es el hogar.

Están en casa, por tanto, compraron y siguen comprando viviendas…

Claro. La necesidad de mano de obra en el campo es la que atrajo a tanta población. Al principio de los años 2000 fue cuando más aumento se produjo de residentes que venían del extranjero, en este caso de Marruecos a Talayuela y alrededores. La gente quería trabajar, buscaba un futuro mejor para sus hijos y desde entonces tuvieron esa visión de comprar una vivienda propia, su hogar. Porque no vinieron para estar aquí y allí, sino para hacer aquí su vida y la de su familia, para asentarse.

¿Cómo es la convivencia?

Talayuela es un pueblo súper acogedor. La imagen que se tiene desde fuera a veces puede parecer un poco negativa, pero debo decir que es uno de los lugares más acogedores que uno puede encontrar y donde más convivencia hay, teniendo en cuenta la mezcla de culturas que existe. Es una convivencia para estudiarla, de verdad. Salvo algún momento puntual más delicado por situaciones que ni siquiera son del pueblo, sino de fuera, la convivencia ha ido durante estos años cada vez a mejor.

¿A mayor conocimiento, más integración?

Sí. Me contaba la gente que al principio había ese miedo de ver a mucha población que venía de fuera, de ver cómo afectaba al pueblo. Luego, con el tiempo, empezaron a conocer a su vecino por su nombre, como persona, y ya no eran extraños. Por ejemplo, tengo un buen amigo nacido aquí, español. Sus padres son muy mayores y a su lado solo vive un marroquí. Pues mi amigo me comenta lo seguro que se siente porque este vecino se preocupa constantemente por ellos. La buena vecindad está al margen de cualquier ideología o creencia. Talayuela recibió en 2004 la Medalla de Extremadura por su integración, gracias al esfuerzo que se ha ido haciendo por todas las partes, y ahí debemos recordar al alcalde, don José Moreno, que ha muerto recientemente.

¿Cuál ha sido la clave?

La convivencia es cada vez mejor por la buena vecindad. Se respetan los valores de unos y de otros por el carácter acogedor de un gran porcentaje de la población, y eso además ha ido aumentando con las generaciones que han nacido aquí y que estudian en el colegio o en el instituto, por las amistades que son más fuertes entre un lado y otro, y por el deporte (soy entrenador de ‘kick boxing’), que desde mi punto de vista es de las herramientas más fuertes para la convivencia y la integración, desde las escuelas de fútbol a los deportes de contacto. Siempre se necesita un pasito más pero todo esto ha ayudado bastante. Luego hablamos de pequeñas cosas como compartir la comida en las fiestas con las autoridades y con los vecinos, por ejemplo nosotros al final del Ramadán hacemos muchos dulces artesanos y tradicionales e invitamos al vecino, a la calle, al colegio, al instituto, al centro de salud…, compartimos la alegría.

¿En las aulas?

Están los colegios Guan Güell y Gonzalo Encabo, el más antiguo y el de mayor concentración de niños de padres de origen marroquí, aproximadamente un 50%. En el instituto San Martín hay un porcentaje similar: se relacionan, salen juntos y eso es lo bueno de la convivencia. Te encuentras jóvenes que son creyentes musulmanes que no beben, otros se toman alguna copa cuando salen... Yo me considero una persona creyente y veo positiva la convivencia. Todas las personas son libres y pueden hacer lo que consideren siempre que no hagan daño a nadie.

¿En qué trabaja sobre todo la comunidad de origen marroquí?

La primera generación sigue mayormente en el campo. Siempre se necesita mucha mano de obra para el tabaco sobre todo, aunque también para la recolecta de los espárragos y los pimientos tan famosos en la zona. Justo hace unos días me dijeron unos agricultores amigos de la familia que han dejado de plantar pimiento porque no hay manos para recogerlo. Con el tiempo, los hijos de la primera generación han ido creciendo. Algunos también se dedican al campo pero la mayoría tiran por otros empleos. Muchos estudian. Este año, una de las dos mejores notas de Bachillerato la obtuvo un chaval de origen marroquí que solo llevaba tres años aquí, y también sacó una de las notas más altas en la Ebau, con la dificultad del idioma. Son avances que nos enorgullecen. En cuanto al porcentaje de jóvenes que llegan a la universidad, no lo tenemos, pero lo positivo es el número de chicas va en aumento y es algo de lo que todos nos alegramos. Cuando yo estudiaba, las chicas que iban a Bachillerato estaban contadas con los dedos de la mano. Ahora tenemos maestras, abogadas…

Y se sienten muy orgullosos de su mezquita…

Es verdad. Talayuela tiene una de las mezquitas más grandes de Extremadura, pero además para nosotros es especial porque se ha construido con la contribución de mucha gente trabajadora después de veinte años aportando dinero y esfuerzo.