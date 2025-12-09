El tiempo en Extremadura: niebla densa y temperaturas mínimas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas matinales, que pueden ocasionar brumas y bancos de niebla, y algún intervalo nuboso en el norte montañoso, donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, con termómetros que marcarán entre 6 y 20 grados en badajoz, 6 y 21 en Mérida, 8 y 18 en Cáceres y 9 y 16 grados en Plasencia.

Viento variable, con predominio de la componente sur, flojo en general.

Balance de noviembre

Por otro lado, la Aemet ha señalado en su avance climatológico del pasado mes de noviembre en Extremadura que, en general, se puede caracterizar como 'húmedo' en cuanto a las precipitaciones, y 'normal' respecto a las temperaturas medias. La precipitación en Extremadura durante este mes ha sido 114.9 mm, valor que representa un 173.6 % de su valor de referencia, 66.2 mm, y que permite caracterizar este mes de noviembre como húmedo.

Del mismo modo, el año civil, de enero a noviembre, puede caracterizarse en cuanto a precipitación acumulada como muy húmedo. En promedio, para toda la región se llevan registrados 696.6 mm, un 139.4 % de su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 499.6 mm.

El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta noviembre, puede caracterizarse como normal. En promedio, se han registrado en la región 159.8 mm, un 95.6 % de su valor de referencia en este mes, 167.2 mm.

Además, la Aemet ha detallado que, en términos globales, la temperatura media en la región durante el mes ha tenido un carácter normal. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 11.6 ºC, valor 0.1 ºC inferior al valor de referencia de noviembre, 11.7 ºC.

Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de noviembre un carácter cálido, situándose su media para toda Extremadura en 16.5 ºC, valor 0.2 ºC superior al valor de referencia del mes, 16.3 ºC.

Las temperaturas mínimas han tenido un carácter normal; su media para toda la región durante este mes ha sido 6.7 ºC, un valor 0.4 ºC inferior al valor de referencia del mes noviembre, 7.1 ºC.