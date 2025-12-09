Las ventajas de la titularidad compartida: 105 explotaciones agrarias extremeñas obtienen ayudas en 2025

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido ayudas por 1,79 millones de euros a 1.194 explotaciones agrarias de titularidad compartida en toda España, según la resolución definitiva publicada este martes en la sede electrónica. En el caso de Extremadura, serán 105 explotaciones las que recibirán esta subvención, por un importe total de 157.500 euros.

La ayuda, dotada con 1.500 euros por entidad, se abonará antes de que finalice el año y está destinada a colaborar en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de las personas titulares de explotaciones acogidas a la figura de titularidad compartida, regulada por la Ley 35/2011. Esta modalidad busca reforzar la presencia económica y jurídica de las mujeres en el medio rural y garantizar la igualdad de derechos dentro de las explotaciones familiares.

Begoña García Bernal: "Es justicia"

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, la extremeña Begoña García Bernal, ha destacado que estas subvenciones representan mucho más que un trámite administrativo. "No es un trámite administrativo: es justicia. Reconoce el trabajo que las mujeres llevan décadas haciendo en las explotaciones y les da derechos efectivos". También ha señalado que la igualdad es “una condición imprescindible para el futuro del medio rural”.

Desde 2021, el número de explotaciones beneficiarias ha mostrado un crecimiento continuado, pasando de 729 a las actuales 1.194. En la convocatoria de 2025, varias comunidades han superado el 80 % de beneficiarias respecto al total potencial. En Extremadura, el porcentaje se sitúa en el 72,41 %, con 105 ayudas concedidas sobre 145 posibles.

¿Qué es la titularidad compartida?

Las explotaciones agrarias de titularidad compartida son negocios familiares en las que dos personas (normalmente un matrimonio o pareja) comparten la titularidad, la responsabilidad y los derechos económicos de la actividad agraria en igualdad de condiciones.

Esta figura está regulada por la Ley 35/2011 y tiene un objetivo claro: Reconocer legal y económicamente el trabajo que tradicionalmente han realizado muchas mujeres en las explotaciones familiares sin aparecer como titulares.

En la práctica significa que:

Ambas personas figuran como cotitulares de la explotación.

de la explotación. Las dos tienen derechos y obligaciones por igual.

por igual. Comparten la gestión, la toma de decisiones y los beneficios.

Se garantiza que ambas coticen y tengan protección social, incluida la jubilación.

¿Para qué sirve?

Para dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de las mujeres en el campo, mejorar su situación económica y jurídica y favorecer la igualdad real dentro de las explotaciones agrarias familiares.

En resumen: es una herramienta legal para que las explotaciones gestionadas en pareja tengan dos titulares con los mismos derechos, especialmente pensada para evitar que el trabajo de las mujeres quede invisibilizado.