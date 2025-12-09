La venta de casas a extranjeros se triplica en Extremadura, con marroquíes y rumanos en cabeza

Extremadura es la quinta comunidad donde más aumenta la compra de vivienda por parte de extranjeros, y también la que ha reducido en mayor medida los precios. Según los datos del Consejo General del Notariado, se sitúa como la más barata del conjunto nacional para adquirir una propiedad inmobiliaria, y ello en una tierra donde resulta fácil vivir junto a ciudades monumentales, municipios cargados de historia, paisajes naturales que mantiene su esencia y la mayor extensión de costa dulce de Europa (1.500 kilómetros).

| / El Periódico Extremadura

Pero el extranjero no solo compra viviendas para disfrutarlas en periódos vacacionales o en una vida jubilada del ajetreo laboral, lo hace para labrarse un futuro, para trabajar en una tierra donde busca oportunidades. Extremadura, que lleva meses marcando sus mínimos históricos en el registro del desempleo, ha sido tradicionalmente una de las comunidades con menos inmigración. Y eso ha comenzado a cambiar. El dato interanual de los nueve primeros meses de 2025 daba un aumento de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Extremadura por encima del 10%, de modo que ya son más de 21.000 los cotizantes foráneos en la región. Todavía, eso sí, muy poco representativos.

¿Pero qué revelan los datos?

En primer lugar, que la compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros aumentó en España un 2% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado (interanual), hasta alcanzar las 71.155 operaciones, según el informe del Consejo General del Notariado. Basta decir que dos de cada diez inmuebles (19,3) que cambiaron de dueño en el mercado inmobiliario llegaron a manos de extranjeros.

Esta compraventa ha aumentado en la mayoría de las comunidades autónomas, destacando los avances interanuales de Asturias (+30,8%), Castilla y León (+25,9%), Galicia (+14,3%), Castilla-La Mancha (+11,7%) y Extremadura (10,6%). Por el contrario, las compraventas de extranjeros retrocedieron en Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) o Comunidad Valenciana (-3,6%).

De hecho, Extremadura está triplicando el número de casas vendidas a extranjeros en la última década. Si en el primer trimestre de 2016 contabilizó 96 operaciones, en el primer semestre de 2022 ya pasó de las 200 y en los primeros seis meses de 2025 alcanza las 334. Aun así, es la comunidad donde menos transacciones se realizan (334 en ese periodo), solo por detrás de Cantabria (325), pero sigue la tendencia al alza.

¿Y quiénes compran las viviendas en Extremadura?

Hay que distinguir entre extranjeros ya residentes (son los que realizan seis de cada diez operaciones inmobiliarias en las que intervienen foráneos, y van en aumento) y los no residentes (cuatro de cada diez, y tienen un ligero retroceso).

| / El Periódico Extremadura

En Extremadura, según datos de los notarios tomados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, los marroquíes son los que más domicilios adquieren, con un 22% del total (la mayoría, 21,8%, son residentes). A continuación los rumanos, un 13%, todos ellos residentes. La tercera posición la ocupan los portugueses, que suponen un 12,6% del total de las viviendas compradas por extranjeros, la gran mayoría residentes en la región (11,2%).

La cuarta posición es para los franceses, con un 6% (más de la mitad son residentes) y en quinto lugar los venezolanos, con un 6%, todos residentes.

Los extranjeros no residentes

Según los notarios, entre los extranjeros no residentes, las nacionalidades con mayor peso en la compraventa de vivienda en el conjunto de España son las de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica. Hay que destacar que, en el caso de los alemanes, de cada diez operaciones que se cierran, tres estaban localizadas en Extremadura en el primer semestre de 2025. Pese a ello, no tienen la representación de otras nacionalidades.

Si se contemplan los datos generales, para todo el país, los mayores aumentos de 2025 se dan en las operaciones con ciudadanos de Portugal (+22,8%), Países Bajos (+18,6%) y Estados Unidos (+14,3%). Y los descensos más marcados se registraron con compradores de Rusia (-17,4%) y Polonia (-11,1%).

Los precios

Los extranjeros que más pagan por adquirir sus vivienda en España (obviamente depende del tipo de construcción que puedan permitirse) son los de Estados Unidos (3.465 €/m2), Suiza (3.457 €/m2), Suecia (3.421 €/m2), Noruega (3.292€/m2) y Alemania (3.270 €/m2).

Por contra, los valores más bajos se observan en Marruecos (747 €/m2), Rumanía (1.325 €/m2) y Ecuador (1.328 €/m2). Y es que los extranjeros no residentes pagan importes mayores por sus viviendas (3.126 €/m2) porque suelen estar más orientadas al disfrute de altas posibilidades, que los extranjeros residentes (1.912 €/m2) y los propios nacionales (1.809 €/m2).

Extremadura se posiciona como la comunidad, con mucha diferencia, más barata de España para los extranjeros, que pagan una media de 610 €/m2 por comprar una casa en la región. Basta decir que la media nacional se sitúa en 2.417 €/m2, cuatro veces superior, y que además Extremadura ha sido una de las dos únicas comunidades que han abaratado este coste en el primer semestre de 2025 (-3,5%), junto con Cantabria (-2,8%).

Cabe destacar que el precio está ahora incluso más bajo que en 2016 y 2017, cuando los foráneos pagaron hasta 793 €/m2. Ha ido descendiendo y, tras la pandemia, llegó a los 400 €/m2 para remontar después. Aun así, los actuales 610 €/m2 están muy lejos de la siguiente comunidad, que es Castilla-La Mancha (730) o La Rioja (923). A años luz se encuentra la Comunidad de Madrid (3.787) o Canarias (2.890).