El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico Puente de Diciembre

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado 47 siniestros durante la operación especial de tráfico del Puente de la Constitución-Inmaculada, un dispositivo activado por la Dirección General de Tráfico desde las 15:00 horas del 5 de diciembre hasta las 23:59 horas del día 8.

Del total de incidentes, 31 tuvieron lugar en carreteras interurbanas y 16 en zonas urbanas. Por provincias, Badajoz registró 30 accidentes y Cáceres contabilizó 17.

Como resultado de estos sucesos, los equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 31 personas, de las cuales 28 presentaban heridas leves y 3 fueron consideradas graves. No se ha registrado ningún fallecido durante el operativo.

Para atender estos incidentes, el 112 Extremadura activó 81 recursos, distribuidos de la siguiente manera: 29 unidades del SES, 1 de Cruz Roja, 3 dotaciones de Bomberos, 31 patrullas de la Guardia Civil y 17 unidades de la Policía Local.