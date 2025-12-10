Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

112 Extremadura

El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico Puente de Diciembre

Badajoz concentra la mayoría de los accidentes, mientras que no se registran fallecidos en la operación especial

Rótulo del Centro de Emergencias 112

Rótulo del Centro de Emergencias 112 / Europa Press

Lucía Suárez

Badajoz

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado 47 siniestros durante la operación especial de tráfico del Puente de la Constitución-Inmaculada, un dispositivo activado por la Dirección General de Tráfico desde las 15:00 horas del 5 de diciembre hasta las 23:59 horas del día 8.

Del total de incidentes, 31 tuvieron lugar en carreteras interurbanas y 16 en zonas urbanas. Por provincias, Badajoz registró 30 accidentes y Cáceres contabilizó 17.

Como resultado de estos sucesos, los equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 31 personas, de las cuales 28 presentaban heridas leves y 3 fueron consideradas graves. No se ha registrado ningún fallecido durante el operativo.

Noticias relacionadas y más

Para atender estos incidentes, el 112 Extremadura activó 81 recursos, distribuidos de la siguiente manera: 29 unidades del SES, 1 de Cruz Roja, 3 dotaciones de Bomberos, 31 patrullas de la Guardia Civil y 17 unidades de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  2. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  3. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  4. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  5. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  6. La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
  7. ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
  8. El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura

El ministro de Agricultura envía un mensaje de "tranquilidad y seguridad" para todo el sector porcino extremeño

El ministro de Agricultura envía un mensaje de "tranquilidad y seguridad" para todo el sector porcino extremeño

Récord histórico de la Iglesia en recaudación por IRPF: Extremadura es la segunda región con más declaraciones a favor

Récord histórico de la Iglesia en recaudación por IRPF: Extremadura es la segunda región con más declaraciones a favor

El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico Puente de Diciembre

El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico Puente de Diciembre

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje al artista extremeño

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje al artista extremeño

Ciudadanos reclama un "pago justo" al campo extremeño por los servicios ambientales prestados

Ciudadanos reclama un "pago justo" al campo extremeño por los servicios ambientales prestados

Dispensación digital de metadona y otras novedades: Extremadura estrena una herramienta que mejora la atención a las conductas adictivas

Dispensación digital de metadona y otras novedades: Extremadura estrena una herramienta que mejora la atención a las conductas adictivas

Extremadura reivindica el legado de sus juristas en las Leyes de Indias y el mestizaje con América

Extremadura reivindica el legado de sus juristas en las Leyes de Indias y el mestizaje con América

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

Tracking Pixel Contents