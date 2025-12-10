Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciudadanos reclama un "pago justo" al campo extremeño por los servicios ambientales prestados

La formación liberal propone compensar a los agricultores y pueblos de la región por su papel desempeñado en la protección del entorno

Del mismo modo, el partido político apuesta por un modelo rural "innovador y accesible"

Mariana Boadella, Miguel Ángel Julián y Patricia Meana durante su visita a los campos cacereños

Mariana Boadella, Miguel Ángel Julián y Patricia Meana durante su visita a los campos cacereños

El candidato de Ciudadanos por Cáceres, Miguel Ángel Julián, junto a la secretaria de Organización del partido, Mariana Boadella, ha recorrido hoy diversas zonas rurales de la provincia con el objetivo de poner en valor la aportación económica y ambiental que realiza el mundo rural en la conservación del entorno natural.

Boadella ha destacado que “El campo fija carbono, cuida el agua y purifica el aire, pero no recibe ningún pago por los servicios que presta. Eso debe cambiar ya”. En esta línea, ha defendido el modelo de compensación ambiental que Ciudadanos plantea para agricultores y ayuntamientos rurales.

Asimismo, ha insistido en que el campo extremeño “no representa un pasado que quedó atrás, sino una verdadera oportunidad de futuro”, poniendo en relieve la apuesta de la formación por la agricultura de precisión, la reutilización del agua y la creación de clústeres agroindustriales capaces de generar mayor valor añadido y empleo en las zonas rurales.

Por su parte, Julián ha concluido que cuidar la tierra debe ser una actividad viable y rentable, condición indispensable —ha dicho— para construir una Extremadura "llena de oportunidades".

