Ciudadanos sitúa la conexión ferroviaria como eje estratégico para el futuro de Extremadura

Ciudadanos Extremadura ha reafirmado que la conectividad ferroviaria es “una cuestión determinante para el desarrollo económico y social” de la comunidad. El candidato extremeño a la presidencia de la Junta, Ignacio Segura Rama, ha subrayado que la falta de infraestructuras dignas ha continuado limitando la capacidad de la región para competir, exportar e importar en igualdad de condiciones con el resto del país y con Europa.

Retrasos del AVE Madrid Lisboa

Segura Rama ha recordado que “Extremadura necesita estar conectada para poder exportar nuestros productos, atraer inversión, generar empleo y ofrecer oportunidades a quienes quieren quedarse”. En esta línea, ha insistido en que el tren y el AVE Madrid Lisboa representan una infraestructura estratégica que ha acumulado retrasos injustificables, pese a estar declarada de interés europeo y financiada con fondos comunitarios.

Críticas al bipartidismo

El candidato de Ciudadanos ha denunciado que PSOE y PP han fallado de forma reiterada a los extremeños en materia de transporte, lo que, según ha señalado, ha convertido a la región en un territorio aislado dentro del mapa ferroviario nacional. Frente a ello, ha defendido que Ciudadanos será “el actor decisivo para que el tren Madrid Lisboa cumpla por fin los plazos comprometidos en Europa y deje de ser una promesa eterna”.

Propuesta de modernización ferroviaria

El programa de la formación plantea una modernización integral del sistema ferroviario extremeño, con mejoras tanto en la red de alta velocidad como en las conexiones convencionales necesarias para el transporte diario y el movimiento de mercancías.

“Si queremos tener oportunidades reales de competir, invertir y crecer, no podemos seguir siendo una vía muerta del sistema ferroviario. Ciudadanos viene precisamente a garantizar que esta infraestructura llegue a Extremadura y cambie su futuro”, ha concluido Segura Rama.