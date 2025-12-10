Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Ciudadanos sitúa la conexión ferroviaria como eje estratégico para el futuro de Extremadura

Ignacio Segura Rama atribuye a décadas de retrasos el aislamiento ferroviario de Extremadura

Plantea una modernización integral del sistema ferroviario

El candidato Ignacio Segura Rama, en Mérida.

El candidato Ignacio Segura Rama, en Mérida. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Ciudadanos Extremadura ha reafirmado que la conectividad ferroviaria es “una cuestión determinante para el desarrollo económico y social” de la comunidad. El candidato extremeño a la presidencia de la Junta, Ignacio Segura Rama, ha subrayado que la falta de infraestructuras dignas ha continuado limitando la capacidad de la región para competir, exportar e importar en igualdad de condiciones con el resto del país y con Europa.

Retrasos del AVE Madrid Lisboa

Segura Rama ha recordado que “Extremadura necesita estar conectada para poder exportar nuestros productos, atraer inversión, generar empleo y ofrecer oportunidades a quienes quieren quedarse”. En esta línea, ha insistido en que el tren y el AVE Madrid Lisboa representan una infraestructura estratégica que ha acumulado retrasos injustificables, pese a estar declarada de interés europeo y financiada con fondos comunitarios.

Críticas al bipartidismo

El candidato de Ciudadanos ha denunciado que PSOE y PP han fallado de forma reiterada a los extremeños en materia de transporte, lo que, según ha señalado, ha convertido a la región en un territorio aislado dentro del mapa ferroviario nacional. Frente a ello, ha defendido que Ciudadanos será “el actor decisivo para que el tren Madrid Lisboa cumpla por fin los plazos comprometidos en Europa y deje de ser una promesa eterna”.

Propuesta de modernización ferroviaria

El programa de la formación plantea una modernización integral del sistema ferroviario extremeño, con mejoras tanto en la red de alta velocidad como en las conexiones convencionales necesarias para el transporte diario y el movimiento de mercancías.

Noticias relacionadas y más

“Si queremos tener oportunidades reales de competir, invertir y crecer, no podemos seguir siendo una vía muerta del sistema ferroviario. Ciudadanos viene precisamente a garantizar que esta infraestructura llegue a Extremadura y cambie su futuro”, ha concluido Segura Rama.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  2. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  3. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  4. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  5. Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para la rehabilitación de viviendas
  6. La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
  7. ¿Llegará el PP a la mayoría absoluta en Extremadura? ¿Lo tiene todo perdido el PSOE? Las elecciones, en 6 gráficos
  8. El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura

Extremadura llora la muerte de Robe Iniesta: "Se va la rebeldía y el talento de Extremadura"

Extremadura llora la muerte de Robe Iniesta: "Se va la rebeldía y el talento de Extremadura"

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

¡Hasta siempre, Robe!

¡Hasta siempre, Robe!

Plasencia llora la pérdida de uno de sus grandes referentes culturales

Plasencia llora la pérdida de uno de sus grandes referentes culturales

Formación profesional 100% virtual: nuevas oportunidades para los desempleados en Extremadura

Formación profesional 100% virtual: nuevas oportunidades para los desempleados en Extremadura

La Junta ultima los grupos voluntarios de incendios forestales: los interesados deben superar un curso y harán extinción y prevención

La Junta ultima los grupos voluntarios de incendios forestales: los interesados deben superar un curso y harán extinción y prevención

Luis Blanco, candidato M+J : "No venimos a hacer política, sino a cambiarla"

«El voto extremeño deja de serlo cuando sale de Extremadura, la disciplina de partido es un enemigo mortal»

«El voto extremeño deja de serlo cuando sale de Extremadura, la disciplina de partido es un enemigo mortal»
Tracking Pixel Contents