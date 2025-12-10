Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD

Dispensación digital de metadona y otras novedades: Extremadura estrena una herramienta que mejora la atención a las conductas adictivas

La nueva Estación Clínica de JARA ha digitalizado procesos clave y agiliza la labor de los profesionales

Preparado de metadona en una farmacia de Cáceres.

Preparado de metadona en una farmacia de Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha incorporado en la plataforma JARA una nueva Estación Clínica destinada a los Equipos de Conductas Adictivas (ECAs), una herramienta digital que ha supuesto un cambio relevante en la manera de trabajar y en la atención que reciben las personas con conductas adictivas en la Comunidad Autónoma.

La herramienta, desarrollada por la Secretaría Técnica de Adicciones en coordinación con la Subdirección de Sistemas de Información y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, ha permitido unificar, automatizar y asegurar procesos que hasta ahora se realizaban en papel, lo que ha mejorado la eficiencia y la trazabilidad del trabajo clínico.

Ventajas

El sistema incorpora funcionalidades diseñadas específicamente para estas consultas, entre ellas la dispensación digital de metadona, el registro informatizado de resultados de tóxicos en orina y documentos adaptados a cada perfil profesional, lo que facilita el uso por parte de médicos, enfermería, trabajadores sociales y psicólogos.

Además, incluye un documento clínico común que mejora la coordinación de los equipos y refuerza el enfoque multidisciplinar imprescindible en la atención a las adicciones.

Más seguridad y mejor información estratégica

La digitalización ha permitido que el proceso de atención sea más seguro, al reducir riesgos de errores de transcripción, pérdidas de información o duplicidades. También ha aportado agilidad a la gestión de datos necesarios para la elaboración de informes estratégicos, como el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan de Adicciones de Extremadura y las memorias anuales.

Según el SES, esta modernización facilita un seguimiento más preciso de cada paciente, acorta tiempos de respuesta y contribuye a una intervención más eficaz en un ámbito que requiere una alta coordinación entre profesionales.

TEMAS

