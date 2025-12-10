Extremadura abre el plazo para solicitar las ayudas de 40 euros al mes para estudiar inglés por las tardes

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional abre una nueva convocatoria de las ayudas de 40 euros mensuales para que los alumnos de la ESO acudan a las academias de inglés por las tardes este curso, 2025/2026. El objetivo de esta medida, que ya se puso en marcha el curso pasado con poca repercusión (esperaban 7.000 beneficiarios y solo se recibieron unas 1.500 solicitudes), es fomentar el estudio de la lengua inglesa en horario extraescolar en centros de idiomas acreditados de la comunidad (aquellos que permitan la realización de exámenes oficiales que acrediten el nivel de competencia lingüística dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

La ayuda está destinada a los estudiantes que están matriculados en Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos y cuenta con un montante total que supera los 911.000 euros. Cada beneficiario recibirá un máximo de 40 euros mensuales, aunque el importe no superará la matrícula o mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad. El abono se realiza en dos pagos anuales.

Según la orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DO), el periodo subvencionable es de ocho mensualidades, desde octubre a mayo del curso escolar actual, y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá mañana jueves, 11 de diciembre, y estará vigente los próximos 15 días hábiles.

Con esta actuación, la Junta busca "dar apoyo a las familias mediante subvenciones directas con las que contribuir de manera decidida a incrementar las oportunidades educativas y de desarrollo personal de los alumnos, y todo ello con el fin de lograr la constatada mejora que a nivel curricular así como ventaja competitiva adicional representa el conocimiento de la lengua inglesa", según destaca el Ejecutivo extremeño en la resolución publicada este miércoles.

Los requisitos

Los beneficiarios de esta ayuda deberán cumplir tres requisitos esenciales: estar escolarizados en la ESO en centros sostenidos con fondos públicos (esto es, públicos o concertados), tener residencia familiar en Extremadura en la fecha de la solicitud y tener número de identificación fiscal (coincide con el DNI).

En este caso, las ayudas van ligadas a la renta de la unidad familiar que no podrá superar los 9.436 euros en el caso de familias de dos miembros, los 13.753 para las de tres miembros, los 17.795 euros si son cuatro personas o los 21.570 euros para las familias de cuatro miembros (y así sucesivamente).

Las previsiones de la primera convocatoria de la Consejería de Educación apuntaban a unos 7.000 alumnos beneficiarios de las ayudas, pero las expectativas no se cumplieron. Apenas 1.500 alumnos solicitaron las ayudas en la primera convocatoria, de las que se resolvieron favorablemente casi 900.