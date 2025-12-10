Formación profesional 100% virtual: nuevas oportunidades para los desempleados en Extremadura

Unos 2.100 extremeños se podrán beneficiar de la oferta preferente de formación profesional para el empleo del Sexpe dirigidas a desempleados, que contará con una dotación de 5.012.000 euros para el ejercicio de 2026. Así lo anunció ayer la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien informó de que el Consejo de Gobierno autorizaba la convocatoria de subvenciones para financiar la realización de 70 acciones formativas, que incluyen certificados profesionales y la realización de prácticas en empresa.

Por primera vez, este programa se desarrollará de manera 100% online. "Favorecemos la conciliación y la libertad de los participantes para conectarse desde cualquier punto de nuestra comunidad autónoma", manifestó. En esta oferta se incluyen acciones para cubrir las necesidades formativas de los desempleados, detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo, así como en los informes de prospección de necesidades formativas realizados por el Sexpe.

Las acciones formativas

En concreto, se programan acciones formativas a impartir en la modalidad virtual (teleformación), incluidas en las ofertas formativas de los grados C y B, para la obtención de certificados profesionales y certificados de competencia, respectivamente, así como especialidades de competencias clave, no destinadas a la obtención de certificados profesionales.

Así, en el nuevo Sistema de Formación Profesional la oferta formativa se organiza de forma vertical y escalonada en cinco grados (A, B, C, D y E), todos ellos referidos a módulos (de forma parcial en el caso del grado A) del Catálogo Modular, asociados a los estándares de competencias del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

El grado C es el correspondiente a los certificados profesionales y los grados A y B son ofertas parciales y acumulables que conducen a la obtención de una 'acreditación parcial de competencia' y un certificado de competencia, respectivamente, mientras que los grados D y E se corresponden con los ciclos formativos y los cursos de especialización del sistema educativo.