Extremadura llora la muerte de Robe Iniesta: "Se va la rebeldía y el talento de Extremadura"

Extremadura llora. Se ha ido uno de sus hijos más célebre, uno de sus referentes culturales y de la música nacional, y lo ha hecho de forma inesperada, aunque hace un año abandonó su actividad musical por problemas de salud, por un tromboembolismo pulmonar.

Ahora, mientras la tristeza se despliega por la tierra extremeña, las redes sociales se llegan de condolencias. Como el de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, a través de Facebook: "Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran".

En igual tono se muestra el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en X quien destaca que "se nos va la voz desgarrada de Robe, la voz de toda una generación. Sus canciones, himnos. Sus versos, afilada filosofía. En Cáceres aún resuena su doblete en el hípico de 2024. Un abrazo para su entorno más cercano y para todos sus seguidores. DEP".

Por su parte, la Diputación de Cáceres se expresa a través de Instragran: "La Diputación de Cáceres lamenta profundamente el fallecimiento de Robe Iniesta, medalla de Extremadura y un placentino universal, referente de la música en español y alma de Extremoduro".

En este sentido, la Diputación de Badajoz deja este mensaje en Facebook: "Robe lo planteaba dudando, pero nosotros tenemos la certeza: el poder de su arte nos salva, nos seguirá salvando siempre, de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte. DEP Roberto Iniesta. Gracias por tanto.

También el actor cacereño, Alberto Amarilla, se ha sumado a las condolencia a través de redes. En su cuenta en Instagram, ha publicado este mensaje: "Gracias por acompañarnos en tantos momentos de la vida. Te queremos mucho, Robe. Buen viaje, gigante extremeño"

Libro de condolencias

Igualmente, el Ayuntamiento de Plasencia ha decretado tres días de luto y mantiene las banderas a media asta. Además, en el zagún del salón de plenos, pondrá un libro de condolencias.