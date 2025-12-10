Extremadura reivindica el legado de sus juristas en las Leyes de Indias y el mestizaje con América

La jornada Hacia el mestizaje jurídico, organizada por la Fundación Extremeña de la Cultura dentro de la estrategia Extremestiza, del Gobierno regional, ha puesto el foco en la contribución de juristas extremeños al corpus legal indiano y en su papel en la configuración de las Leyes de Indias.

La directora de la Fundación, Carmen Sánchez Risco, ha señalado que la iniciativa aborda un ámbito “no lo suficientemente conocido”, reivindicando la aportación de figuras como Juan de Ovando, considerado pieza clave en la arquitectura normativa del periodo, y cuyo legado ha quedado relegado pese a su relevancia para comprender el intenso intercambio cultural y político entre Extremadura y América.

Derechos humanos y tradición jurídica

Sánchez Risco ha destacado además la elección del 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) como fecha del encuentro, lo que ha permitido reflexionar sobre cómo “cuatro siglos antes” de la Declaración Universal ya se reconocían en estas normas derechos consustanciales e inalienables. También ha puesto en valor los mecanismos impulsados por la Corona para controlar el ejercicio del poder público y el propio mestizaje que alcanzó el terreno jurídico.

Uno de los ejes de la jornada ha sido la figura de Juan de Ovando, a quien la directora ha calificado como uno de los grandes "arquitectos" de ese mestizaje jurídico y cuyo sepulcro se encuentra en la iglesia de San Mateo (Cáceres).

Colaboración internacional

En el programa han participado Elvira Roca Varela, Luis Díez Canseco, Sixto Sánchez Lauro y Sigfrido Vázquez, con la colaboración de la Universidad Tecnológica de Perú y la Universidad de Extremadura (facultades de Derecho y Filosofía y Letras).

Durante la apertura, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con iniciativas que recuperan episodios históricos desde el rigor científico. Ha destacado el valor de estos trabajos para construir futuro, especialmente para los jóvenes, y ha animado a los participantes a disfrutar de Cáceres, una ciudad "llena de historia” en la que las huellas del pasado siguen dialogando con el presente.