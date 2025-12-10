La huelga de médicos obliga a suspender en Extremadura 90 operaciones, 2.100 consultas hospitalarias y otras 9.300 en atención primaria

Nueva jornada de huelga nacional de los médicos, que en Extremadura está teniendo una importante repercusión. En los dos primeros días (ayer y hoy), las protestas de los facultativos han obligado a suspender 90 intervenciones quirúrgias, más de 2.100 consultas hospitalarias y más de 9.300 consultas de Atención Primaria. "Es la factura en Extremadura por un Ministerio de Sanidad que no escucha y que impone", ha lamentado esta mañana la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

La responsable de la sanidad pública extremeña ha dado a conocer estos datos este miércoles durante la visita a distintos centros sanitarios para conocer la situación. García Espada ha destacado que a pesar de la actividad que no se ha podido realizar, los profesionales están cumpliendo con los servicios mínimos fijados, por lo que les ha agradecido que esté garantizada la asistencia urgente y no demorable. También ha subrayado el comportamiento "ejemplar" de la población.

Según los datos facilitados por Salud, casi uno de cuatro médicos ha secundado la huelga este miércoles. En concreto, han faltado a sus puestos en el Servicio Extremeño de Salud (SES) el 23,18% de los profesionales de media, con una incidencia mayor en la atención hospitalaria, donde han seguido la huelga el 26,88% de los facultativos, mientras la cifra baja hasta el 23,18% en el caso de los profesionales de la atención primaria.

Los datos son similares a los registrados ayer, el primer día de los paros que continuarán hasta el viernes.

La consejera de Salud ha vuelto a reclamar esta mañana al Ministerio de Sanidad "que escuche a los profesionales que se manifiestan hoy y a los que se manifestarán, porque no puede ir por la vía de la imposición, sino que tenemos que ir al diálogo, a la escucha y a la mejora de todos los profesionales sanitarios".

Un estatuto propio

Hay que recordar que la de este miercóles es la cuarta jornada de huelga que realizan los facultativos de todo el país, convocados por el Consejo convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que apoya también el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), en contra del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad.

Los profesionales están reclamando un estatuto propio para médicos y facultativos por la singularidad, responsabilidad y trascendencia de sus funciones, y denuncian, además, que la reforma planteada mantiene agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos, entre ellos, por ejemplo que las guardias no computan para la jubilación.