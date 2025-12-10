Lorenzo González, Dani Martín, Rozalén... y Álvaro Martín homenajean a Robe

"Hoy, con el corazón roto, sólo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tu recuerdo. Mi familia y yo te echaremos tanto de menos... Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe". El cacereño Lorenzo González, la voz que ha complementado y acompañado a Robe en sus últimos años con su grupo de extremeños, se despedía así de emocionado del genio de Plasencia.

El talento de Robe es unánimemente reconocido en su profesión, y no solamente en su círculo más cercano. Músicos de toda condición han expresado su tremendo respeto y admiración en las horas posteriores a su muerte. "No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", ha escrito Dani Martín, uno de sus más reconocidos fans.

Rozalén

Rozalén, en su perfil de Instagram, ha situado una imagen de Robe con una referencia a una de sus canciones más reconocibles: "Si te vas me quedo en esta calle sin salida... sin salida". Y tantos y tantos, Viva Suecia entre ellos. “Te llegó la muerte traicionera, Robe. GRACIAS por absolutamente todo. Descansa en PAZ, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón”, se puede leer en el perfil de X del grupo.

El mundo de la cultura en general ha reconocido a un artista que ya el pasado año fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

También desde el deporte extremeño se ha reconocido la valía personal y profesional de Robe. El exmarchador llerenense Álvaro Martín, doble medallista olímpico, ha mostrado su sentimiento de manera diáfana. “Hoy, muchos nos quedamos vacíos por tu pérdida. Por haber inspirado a muchas de la generaciones con tu rock en todo el panorama nacional y… Por haber sido el Rey de Extremadura. Que la tierra te sea leve”, ha escrito en X Martín junto a una foto con el malogrado artista antes de un concierto en Almendralejo.