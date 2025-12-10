Estas son las cinco mejores canciones de Robe Iniesta: leyenda absoluta de la música extremeña

Robe se ha ido, pero su legado va a quedar para siempre. El artista placentino ha muerto este miércoles a los 63 años, y lo ha hecho de forma inesperada. Ahora, con toda Extremadura rota de dolor y las instituciones enviando mensajes de condolencias, la mejor forma de homenajear a una de las mayores figuras musicales y culturales de la región es volviendo a escuchar esas canciones que en más de una ocasión hemos cantado a todo pulmón.

Por ello, en este artículo recopilamos algunos de los mejores temas de la histórica trayectoria de Robe Iniesta, ya sea en su andadura en solitario o con el grupo de Extremoduro.

Después de la catarsis (2021)

Me pasé la noche sin dormir

Como lobo aullándole a la luna llena

Todo lo que te hace sonreír, me vale la pena

Quise hacer el mundo más feliz

Y quise volar y hacer un mundo nuevo

Y aunque todo esté por perseguir, no me desespero.

En el álbum Mayéutica, que vio la luz en 2021, Robe tenía una madurez distinta tras retomar las ideas de 'La ley innata' a la hora de componer. En la canción, hay un diálogo interno que oscila entre la duda, la lucidez y la búsqueda de sentido.

Ama, ama y ensancha el alma

Quisiera que mi voz fuera tan fuerte

Que a veces retumbara' la' montañas

Y escucharais, la' mentes social-adormecidas

Las palabras de amor de mi garganta.

En el disco 'Deltoya', Extremoduro usó libros y poesía como base. Su idea es expresar el ideario libertario del grupo para vivir intensamente, amar sin restricciones y buscar la expansión espiritual.

La vereda de la puerta de atrás

Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor

Quiero oír alguna canción

Que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor

Y que empiece en sí, no en no

Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás

Por donde te vi marchar

Como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar

Y ahora es todo campo ya.

En esta canción de principios de los 2000 junto a Extremoduro narra la sensación de volver mentalmente a un amor que ya se marchó.

Jesucristo García

Nací un buen día, mi madre no era virgen

No vino el rey, tampoco me importó

Hago milagros, convierto el agua en vino

Me resucito si me hago un canutito

Soy Evaristo, el rey de la baraja

Vivo entre rejas, antes era chapista

Los mercaderes ocuparon mi templo

Y me aplicaron ley antiterrorista.

Es una de las canciones más icónicas del grupo, que vio la luz en la década de los 90. Mezcla ironía, desafío y una crítica feroz a la hipocresíua social y religiosa.

Si te vas...

Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores

Ojalá que se llame Amapola

Que me coja la mano y me diga que sola

No comprende la vida, no

Y que me pida más, más, más, más, dame más

Y que me pida.

La letra habla de un personaje que admira a alguien por su valentía y su capacidad de enfrentarse a los desafíos, comparándola con una amapola entre flores y un superhéroe capaz de salvar el mundo.